Espanyol - Cádiz: Impotencia (2-0)

No hizo un mal partido el Cádiz en Cornellá, ni mucho menos. Los amarillos tuvieron incluso más el balón que otras veces, mal síntoma para un equipo que se siente siempre cómodo sin la posesión. La primera parte dejó buenos momentos del equipo cadista que robaba la pelota y se plantaba cerca del área rival pero sin mordiente y maldad alguna para hacer daño. Todo lo contrario que un Español que con Raúl de Tomás arriba generaba un peligro enorme cada vez que tenía la ocasión.

Un tiro al palo y una jugada de estrategia avisaban a un Cádiz bien plantado, que ofrecía un nivel más que aceptable pero que comprobaba como sin calidad arriba es muy complicado marcar y ganar partidos.

Si a eso añades concesiones y fallos todo es más complicado. Un córner evitable propició el tanto de Raúl de Tomás en la última jugada de la primera parte. Gol psicológico.

En la segunda parte fue un quiero y no puedo. El Español le daba el balón al Cádiz pero los amarillos no eran capaces de inquietar a Diego López. Encima la mala suerte llegaba al área de Conan con un remate de Melamed tras un rebote de Víctor Chust.

El partido se ponía muy cuesta arriba y el Cádiz parecía un equipo muy inferior al rival. Incapaz de generar peligro de verdad, centros que no llegaban a ningún sitio y una facilidad pasmosa para defender del Español. Son un remate de Negredo y otro de Álvaro Jiménez fueron claros de verdad en la portería local.

Una derrota que aumenta las dudas en el Cádiz, que debe asumir que la temporada será complicada. Queda mucho, el equipo no está bien pero evidentemente el equipo tiene un margen de mejora que su entrenador está más que capacitado para sacar adelante.

Cervera: "Estamos en un momento complicado"

El más preocupado es sin duda Álvaro Cervera. Un entrenador que analiza al detalle los partidos del Cádiz y que cuando su equipo no funciona cavila más de lo que muchos creen sobre los males de un conjunto cadista que sin ofrecer su peor partido, cayó derrotado ante un Espanyol muy superior en labores ofensivas.

El entrenador amarillo no olvida que el equipo tiene que reaccionar ya, y sabe que el próximo sábado tiene un partido vital ante un Alavés que está en una situación similar a del cuadro gaditano.

Del choque en Barcelona, Cervera apunta que "el partido en la primera parte era lo que esperábamos. No somos un equipo que crea mucho peligro pero que defiende bien. En las dos últimas jugadas damos dos cornes que podemos defender y nos marcan. Nos cuesta responder cuando nos marcan un gol. Llegamos y tiramos centros pero salvo la última de Álvaro no he visto al portero rival parar ninguna acción ni trabajar demasiado en todo el partido", explicaba el técnico.

Cuestionado por la situación de su equipo, Cervera es claro, sincero y contundente: "Estamos en un momento complicado y raro".

¿Cómo solucionar los males del equipo? El entrenador ya ha salido de situaciones similares y si hay alguien que puede sacar la nave adelante es él. "Solo conozco el trabajo serio que tiene siempre al final repercusión en el campo, eso es lo que me ha llevado hasta aquí". ¿Hay tiempo por delante? Cervera le da la vuelta a la pregunta. "Siempre digo que si esto no lo cambiamos ya más adelante será peor. No esperemos que lo cambie el tiempo, hay que cambiarlo ya", concluye.

