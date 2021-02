El TAD anula la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera

El Tribunal Administrativo del Deporte ha acordado estimar el recurso presentado por la sanción a Álvaro Cervera, que fue notificada el pasado 11 de noviembre de 2020 por el Comité de Competición.

En la resolución fechada el pasado 18 de febrero, se recoge que "no se desprende la claridad que predica el comité de apelación sobre la intenacionalidad en las manifestaciones", por lo que lo entiende como "un juicio subjetivo sobre la intencionalidad del recurrente no basado en la literalidad de las palabras empleadas". Eso deja "una duda razonable en la intenacionalidad de las manifestaciones realizadas", donde prima el "principio de in dubio pro-reo y la presunción de inocencia".

Es por ello que deja sin efecto dicha sanción de cuatro partidos de suspensión y la multa de 601 euros.