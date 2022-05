Sergio en COPE: "El pasito de la temporada que viene es salvarnos de una manera más tranquila"

Sergio González ha sido uno de los artífices de la salvación del Cádiz CF. El entrenador, menos de dos días después de la permanencia amarilla, ha estado en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz analizando la temporada, la salvación y el Cádiz del futuro.

"Volviendo a la realidad, aún miro la clasificación para creermelo. Fue un partido muy intenso con muchas emociones y todo con muchas situaciónes de nervios. Tuve un entrenador que nos decía que todo puede pasar en el fútbol. Preparamos la semana pensando que uno de los tres equipos podía fallar. Íbamos con ese convencimiento, creyendo que se podía conseguir. Cualquier partido en Primera División es importante para todos los equipos. Confiaba en Osasuna y en un Espanyol que con Luis Blanco seguro que quería dejar un buen sabor de boca. Lo que teníamos claro es que nosotros teníamos que ganar y a partir de ahí pensar en salvarnos".

"Soy perico, soy socio desde pequeño al Espanyol y creo que es justifica poética. Nos han echado un capote muy importante".

La segunda vuelta del Cádiz fue dura por el calendario, los rivales, los arbitrajes y más cosas. "Nosotros veníamos convencidos que había posibilidades para conseguirlo. En las primeras semanas les dije a los jugadores que ellos me habían convencido a mi de salvarnos. A medida que la competición iba avanzando se ha visto que el nivel de puntos aumentaba. Nos hemos repuesto mucho a los golpes que hemos recibido. El día de Mallorca, el del Athetic también. El equipo ha sido estable emocionalmente y ha sido reponerse de todo".

El partido en Mallorca marcó mucho durante la segunda vuelta. "Lo hemos tenido mucho en la mochila. Fue un partido ante un rival directo en el que merecimos mucho más. Nos repusimos bien y parecía que no nos iba a hacer falta ese partido pero en el tramo final parecía que nos iba a pesar mucho porque no íbamos a depender de nosotros. Ya hemos sacado ese partido de la mochila pero nos podría haber marcado mucho durante la temporada", desvela.

Los arbitrajes han sido una constante en la segunda vuelta, algo que pudo pasar factura en el partido ante el Alavés. "Yo creo que el árbitro se precipita y se lo digo tras el partido. El árbitro me dice que él lo tiene muy claro y por eso lo pita. Es verdad que mucha gente lo interpretó al revés que el árbitro no había pitado penalti y que el VAR lo había llamado. Fue al revés, el VAR hizo justicia quitando el penalti. En el momento del pitido y cuando señala penalti es tierra trágame, es un momento dramático", desvela. Eso sí, Sergio entiende que "no hay nada en contra del Cádiz, ha surgido esto así y nada más".

El Cádiz ha competido ante casi todos los equipos. "Hemos mantenido un nivel muy alto pero tras ganar al Barcelona la derrota frente al Athletic nos hizo daño. En la previa frente a la Real Sociedad, el empate del Mallorca en Sevilla también nos hizo daño" .

El legado de Álvaro Cervera. "Nosotros llegamos al Cádiz con normalidad y poco a poco intentando impreganar a los futbolistas otra manera de jugar, ni mejor ni peor que la de Álvaro. A los jugadores les ha gustado la manera y poco a poco hemos ido mejorando ellos y nosotros. Lástima que el calendario más fuerte ha sido el final, habría sido mejor al revés. Los jugadores han estado con mucha normalidad y tranquilidad con el cambio de entrenador", asegura.

Cervera y la confección de la próxima plantilla

"No es ningún mérito darle valor a Cervera. Él ha hecho muchas cosas importantes en Cádiz. Lo que he hecho ha sido valorar su trabajo y luego ocupar nuestro sitio sin quitar el suyo. El trabajo de Cervera ha sido muy valioso".

"Estamos en la confección de la plantilla de la temporada que viene. Ahora mismo estamos viendo cosas y en cada temporada hay cosas a mejorar. Tenemos que ver los cedidos que vienen y tal. Lo que podemos buscar y modificar pero lo normal es que de un año a otro haya bastantes cambios". Los fichajes de enero han funcionado. "Es un mercado muy difícil y la verdad es que el esfuerzo de la dirección deportiva ha sido importante".

Álex y Akapo. "Estoy contento con el rendimiento de los dos. Le he transmitido a la dirección deportiva que han sido importantes y que tienen opciones de ser renovados".

Lo que Sergio quiere la próxima temporada. "Seguir mejorando, defende más arriba, perfilar en el estilo. El pasito de la temporada que viene es salvarse, que no es fácil, pero ojalá que con el acierto y el fútbol nos dé para salvarnos de una manera más tranquila".

Respecto a la afición, Sergio reconoce que "nos han tratado con mucho respeto. Ojalá nos podamos seguir conociendo durante muchos años más pero la verdad es que el cadismo es increíble".

La camiseta de la permanencia. Sergio acabó empapado con su camiseta blanca en Vitoria. "Voy con una camiseta y una camisa que dejo en el banquillo. Después de Elche mi mujer se la llevó a Valladolid y el día ante la Real Sociedad y frente al Madrid no la tuve. Y le dije que se la llevara a Vitoria y no le quiero quitar mérito a los futbolistas pero seguro que la camiseta ayudó", explica entre risas.