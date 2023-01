Rubén Alcaraz en COPE: "Hay que ser más exigentes, no nos vale solo con salir del descenso"

Rubén Alcaraz cumple un año en Cádiz desde que aterizarra en tierras gaditanas en el mercado invernal de 2022. Un año que "se ha pasado muy rápido y eso quiere decir que me lo he pasado muy bien", reconoce el jugador en los micrófonos de COPE.

Y de año a año, el Cádiz sigue luchando por la permanencia y la salvación. "Pese a la lesión que tuve el pasado verano, todo ha sido bueno en Cádiz. Conseguimos el objetivo y en esta campaña el comienzo no fue bueno pero aun así el equipo ha dado un cambio y está agarrándose a la categoría. Estamos en el pelotón de equipos de abajo, queda un partido de la primera vuelta y si lo ganamos estaremos en el promedio de los puntos de la permanencia".

No obstante, el jugador entiende que "debemos exigirnos más. Si ganamos al Mallorca estaremos en la media de la salvación pero no nos podemos conformar. Hay que dar pasos adelante de manera coletiva e individual para salir reforzados como equipo". "No estamos del todo finos, para ser un buen equipo hay que ser más regulares durante los partidos. La mejoría pasa por ser más regulares durante los 90 minutos".

Los últimos partidos han sido dispares para el Cádiz. Del buen partido en Valencia, al de Elche y Sevilla. "Es así pero creo que si en el partido ante el Sevilla no nos pitan el penalti habríamos sacado un punto importante. Hay que mejorar y seguir adelante". El partido en Sevilla deparó la imagen de Alejo llorando por el penalti. "Somos un equipo y errores los cometemos todos. A mi me pasó en el partido ante el Betis de la pasada temporada que tuve un error y me costó un penalti. Hay que darle ánimos a Iván y este sábado tenemos que ganar por él".

Sobre los arbitrajes, Alcaraz prefiere no pronunciarse en exceso. "Las imágenes son las que son. Hay jugadas rigurosas y lo que pasó ante el Elche. No estamos teniendo suerte, aunque es cierto que el error ante el Elche no lo hemos vivido nunca".

El ambiente y los fichajes

"Nos debemos a la afición y entiendo su preocupación pero la plantilla cree y está convencida que esto va a salir adelante. La primera vuelta va a ser mucho mejor que la primera".

Sobre los fichajes recuerda que"son jugadores que conoce bien La Liga, futbolistas importantes tanto Escalante como Roger Martí". La llegada de Escalante ocupa un nuevo sitio en el centro del campo. "La competencia es buena, somos dos jugadores diferentes y creo que podemos jugar los dos desde el inicio. Me siento cómodo con cualquier tipo de futbolista, ya sea de corte más defensivo como Fede o de otro tipo como Álex".

Con contrato hasta 2024, el jugador no tiene dudas. "Si me ofrecen la renovación no tengo nada que pensar, firmaría rápidamente", explica.

Sobre los fichajes, no cree que se falte el respeto porque la afición quiera incorporaciones. "Pasa en todos los equipos, esto es parte del fútbol y hay que entender que la gente quiera tener el mejor equipo posible. Bienvenidos sean los fichajes".

Cuestionado por estar siempre en la zona baja, Alcaraz deja claro que "no es fácil estar abajo. Tener unos cuantos puntos más nos da vida pero si el Cádiz quiere ser un equipo grande hay que exigirse. No nos podemos conformar con salir del descenso".

"Hay mimbres de sobra para conseguir el objetivo y estamos más que convencidos que lo vamos a sacar adelante. Creo en la plantilla y en el club", recuerda.