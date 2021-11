Paco Jémez en COPE Cádiz: "No entiendo que se dude de Álvaro Cervera"

Paco Jémez es habitual comentarista de Primera División en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE y en Movistar. El entrenador criado en Córdoba analiza en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz el partido de los amarillos ante el Atlético.

"Es muy difícil competir contra rivales como el Atlético porque tienen mucha calidad. El Cádiz hizo una buena primera mitad pero le falta como a muchos equipos de abajo encajar lo mejor posible los golpes. Cuando recibes un gol es muy difícil reponerse y volver a plantar cara. Eso lo aprovechó el Atlético que tras el primer gol se hizo dueño dle Cádiz", explica el entrenador.

Para Jémez, el equipo cadista "debe tener en cuenta que es un equipo muy competitivo y que tiene que seguir siéndolo a su forma de jugar. Nadie tiene la fórmula mágica para ganar partidos y sumar buenas rachas. Esto es fútbol y no es nada fácil. El Cádiz hizo una gran temporada la pasada y esta, como es lógico, le está costando más", explica Jémez.

Entrenador de equipos como Las Palmas, Córdoba o Rayo Vallecano, entre otros, Paco recuerda que "Álvaro Cervera se ha ganado mucha credibilidad en Cádiz, su trabajo y su éxitos están ahí. Estoy seguro que el Cádiz va a remontar y conseguir buenas dinámicas porque es un equipo que cree mucho en lo que hace".

"El año pasado todo el mundo creía en la manera de jugar del Cádiz porque llegaban los resultados y en esta dudan porque no llegan las victorias. Entonces, ¿dudamos de los resultados o de la manera de hacer las cosas? No creo que el Cádiz esté trabajando de una manera diferente a la de la temporada pasada pero las cosas no son matemáticas.

"Cervera se ha ganado mucha credibilidad"

Paco Jémez, con amplia experiencia en los banquillos, recuerda que "no entiendo que se dude de los entrenadores o de Cervera en este caso, otra cosa es que lo acepte porque nuestra profesión es así y va dentro de nuestro trabajo.

Cada equipo tiene su forma de jugar y hacer las cosas y está claro que los jugadores deben ir a muerte con lo que quiere su entrenador. ¿Está el Cádiz descendido? Ni mucho menos, está en una pelea que se va a decidir a final de temporada", asevera el entrenador.

Escucha la entrevista a Paco Jémez en Deportes COPE Cádiz

También te puede interesar:

El Tertulión de COPE Cádiz: El Atlético ahonda en la herida

Cádiz - Atlético: Los amarillos aguantan lo que pueden (1-4)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado