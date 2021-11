Cádiz - Atlético: Los amarillos aguantan lo que pueden (1-4)

El Cádiz cambió la imagen dada en Getafe, y es que peor no se pudo hacer aquel día. Por eso, y viendo que el rival de esta jornada era el campeón de Liga, mucho tenía que mejorar el cuadro de Cervera para al menos competir a un rival tan poderoso. Y lo hizo, pues en la primera mitad el Cádiz estuvo bien. Metido en el partido, sin pasar apuros y asomando de vez en cuando por el área de Oblak. Eso sí, sin llegar a tirar a puerta antes del descanso.

Jonsson y Choco eran las novedades de un Cádiz que salió intenso en los primeros minutos pero que luego ante el empuje visitante fue cediendo el balón. Sin embargo, el Cádiz parecía más cómod que el Atlético durante el primer asalto.

En la segunda mitad el Atlético se fue a la por la victoria y la encontró. Un centro lateral encuentra la cabeza de Lemar que libre de marca ponía el primero del cuadro colchonero. A partir de ahí se acabó el Cádiz que vio como el cuadro madrileño se adueñaba del partido y la sangría de goles comenzaba a llegar.

Las facilidades atrás del Cádiz comenzaban a llegar y el Atlético tenía vía rápida para ganar y golear. Griezmann en una jugada trenzada hacía el segundo y luego Correa el tercero. El Cádiz veía algo de luz con un centro del Choco que se envenenaba y se colaba en la portería de un Oblak que fallaba en el despeje. Sin embargo, la alegría duraba poco cuando Cunha hacía el cuarto a la contra.

Una derrota que deja lecturas condicionadas al rival pues la verdadera Liga del Cádiz es el próximo domingo ante el Elche. El equipo tiene que reaccionar lo antes posible si no quiere verse en más problemas de los que ya tiene.

Cervera: «Somos muy vulnerables»

Álvaro Cervera hablaba tras la derrota de su equipo reconociendo que hasta el primer gol el Cádiz estuvo vivo. A partir de ahí, el equipo se caé como una hoja movida por el viento y comienza a recibir goles casi por castigo. Una nueva semana con cuatro goles encajados.

"El partido se rompe por el gol, hasta ahí estamos muy bien en el campo. El Atlético con la calidad que tiene jugando bien pero sin hacernos peligro", reconoce Cervera que añade: "Nosotros bien con y sin pelota pero a raiz del primer gol el rival maneja la pelota de otra manera y nosotros defender como pretendemos hacerlo por detrás del marcador ni sabemos ni podemos. Un equipo como el Atlético te gana y te hace un resultado abultado como el que han hecho".

El entrenador desvela que su equipo hace cosas bien pero no es capaz de crear peligro en el área rival. "Preocuparme me preocupa todo pero si tengo que enumerar me preocupa que jugando bien o haciendo bien las cosas no somos capaces de marcar un gol o que el portero contrario se tenga que emplear a fondo. Pensando que hacemos las cosas bien no ponemos en aprietos al contrario y cuando nos ponemos por detrás el equipo mentalmente o tácticamente no se parece en nada a lo que tiene que ser un equipo de Primera División".

«Damos la sensación de ser vulnerables»

Cervera destaca que su equipo está recibiendo demasiados goles. "Estamos aquí para sacar puntos y siempre que se pierdan hacen daño, nos han metido cuatro en dos partidos e ir por Primera División así da sensación de ser un equipo muy vulnerable que puede perder en cualquier sitio. En cuanto las cosas se ponen cuesta arriba el equipo no tiene las ideas tan claras y deja muchas ideas al contrario".

Aunque el equipo estuvo bien en la primera mitad, al final las cosas se tuercen en la segunda. "El equipo en la primera parte ha estado bien. A partir del primer gol ya tienes que hacer algo más y el campo se abre más porque tienes que abrirse para buscar espacios y ahí la distancias son más largas y comienzan los problemas defensivos cuando no estamos juntos. Cuando no tenemos ayudas y no estamos tan juntos tenemos más problemas", concluye.

