Oli: "El Cádiz debe tener tranquilidad y confianza"

Oliverio Álvarez 'Oli' analiza la situación del Cádiz y el partido del domingo ante el Barcelona. El que fuera jugador y entrenador amarillo argumenta la bajada de nivel del equipo amarillo en Deportes COPE Cádiz.

"Sorprende la poca oposición que ha mostrado el equipo en las últimas semanas, quizás ha bajado los brazos en los partidos antes de lo previsto. El Cádiz tiene que recuperar esa capacidad de ser un equipo incómodo y duro para los rivales".

"No creo que haya que estar preocupados, solo hay que reiniciar el ordenador y pensar que esto no va a ser nada fácil. En la segunda vuelta tienes un colchón de la primera pero no hay que ponerse nervioso y seguir confiando en el entrenador. Hay que ir arañando puntos poco a poco porque van a valer mucho a final de temporada. La igualdad va a ser máxima en la lucha por el descenso", explica el que fuera entrenador amarillo.

El Cádiz ha bajado en intensidad. "No deben entrar dudas en los compañeros. Los que tengan más galones y personalidad deben aportar mensajes correctos dentro del vestuario. Todo pasa en el Cádiz porque los centrales, el mediocentro y el portero den seguridad y se vea un equipo fuerte por dentro, tanto a balón parado como para replegarse. El Cádiz se basa en encajar poco y hay que recuperar el momento de forma y la confianza. Estoy viendo dudas por ejemplo en Conan que está tomando decisiones que quizás son erróneas".

El partido en el Camp Nou

Oli analiza el partido del domingo ante el Barcelona. "En los últimos años hay muchos rivales que tosen a Madrid y Barcelona. Se le ha ido perdiendo el respeto a los dos grandes. La clave, o una de ellas, es que Messi no tenga el día. Estoy seguro que el Cádiz puede hacer algo en el Camp Nou. Nosotros estuvímos a punto en nuestra época".

El asturiano entiende que "la ausencia de público le puede venir bien al Barcelona porque no haya protestas tras el partido de Liga de Campeones. Hay muchos equipos que le han hecho daño al Barcelona porque no es un equipo intenso en la recuperación de la pelota".

