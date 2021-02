Juanma Pavón: "No entiendo los motivos de mi cese pero lo acepto, estoy orgulloso del Cádiz B que dejo"

Juanma Pavón ya forma parte de la historia de la cantera del Cádiz CF al ser el entrenador que subió al filial a Segunda División B. Su cese, inesperado, ha sido explicado por el propio entrenador en Deportes COPE.

"Ha sucedido y ha pasado. Hay que olvidarlo y quedarme con todas las vivencias que he tenido que han sido buenísimas. Han sido tres años en Cádiz y me quedo con muchas cosas. He conseguido el objetivo deportivo y también en lo personal. El lunar de este cese inesperado no va a empañar todo lo bueno que me ha pasado", explica el entrenador en Deportes COPE Cádiz.

"Cuando llegamos de Tenerife recibo un mensaje de Jorge Cordero para que hablara con él y me comunica que quieren hacer un cambio en el banquillo del filial. Le dije que no lo entendía pero lo acepté y poco más. Al día siguiente me despedí de todas las personas que conforman el Cádiz CF, me he despedido del presidente que ha tenido conmigo un comportamiento ejemplar", explica Pavón.

Los motivos de su cese. "Cordero me dice que el filial juega como un equipo más veterano y más hehco y no como un filial. A mi eso me parece un elogio porque siempre he buscado que los jugadores crezcan y se formen de cara a poder tener minutos en el primer equipo en Primera División. Si no es así que sirvan para que el club pueda hacer traspasos, en definitiva que los jugadores crezcan".

"El Cádiz B tiene jugadores de proyección"

"Estoy contento y orgulloso a nivel de resultados. El equipo está donde tiene que estar en una categoría con clubes que han tirado la casa por la ventana para ascender. La racha negativa que tenemos coincide con los partidos aplazados y con los casos de coronavirus. No creo que en mi cese influyan los resultados. Mantemos una base de jugadores jóvenes de la pasada temporada y otros fichajes que se han hecho para que se vayan formado de categorías inferiores".

Pavón explica algo más sobre la decisión del club. "Acepto el cese porque esto es fútbol pero entiendo que también es un poco el desgaste del día a día, pero no me quiero quedar con eso. Me quedo con todo el proceso que he vivido".

El entrenador deja "muy buenos amigos y gente como Raúl López que es de lo mejor que me ha pasado". Asimismo, jugadores con mucha proyección. "Desde Baró, a Flere, Duarte, Jordi Tur y otros jugadores que están creciendo mucho. Todo ello sabiendo que el salto a Primera División es muy importante".

También te puede interesar:

Cádiz - Athletic: Los leones golean en la crisis amarilla (0-4)

Dani Güiza y el Cádiz CF, zombies de la serie 'The Walking Dead'