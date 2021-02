VÍDEO. Álvaro Cervera, protagonista en el nuevo trailer de la serie 'The Walking Dead'

Tras el encuentro del pasado lunes, los jugadores del Cádiz CF reivindican su lugar en La Liga y le piden a la afición que no les den por muertos de cara al próximo partido contra el F.C. Barcelona. La plantilla se convierte en caminantes de The Walking Dead, que estrena nuevos episodios en FOX el 1 de marzo, en este nuevo vídeo.

Las imágenes muestran a jugadores del Cádiz CF como Álex Fernández, Álvaro Negredo y el Choco Lozano, como caminantes y arengados por su entrenador, Álvaro Cervera, para salir a comerse el campo en los duros partidos que vienen. Además, Dani Güiza, que protagonizó un primer vídeo que se publicó el lunes pasado, vuelve a convertirse en un caminante para unirse a sus compañeros en el campo de juego.

El próximo domingo, la afición podrá ver al Cádiz C. frente al F.C. Barcelona en uno de sus partidos más decisivos de la temporada. Después de catorce años en Segunda división, el Cádiz C.F. ha ascendido esta temporada a Primera y, haciendo gala de su mítico espíritu de superación, ha jugado una excelente primera vuelta, demostrando así que nadie debe darles por muertos.

Nueva temporada de 'The Walking Dead'

Tras 10 temporadas en emisión, los personajes de The Walking Dead, han demostrado una gran capacidad resiliencia y superación, sobreponiéndose a todo tipo de situaciones. Por este motivo FOX ha querido unirse al Cádiz C.F. para celenrar la vuelta de la serie con nuevos episodios el 1 de marzo.

En estos nuevos episodios de la serie, los supervivientes intentarán salir adelante después de la destrucción que dejaron a su paso los Susurradores. Todos esos años luchando pesan sobre sus hombros y surgen los traumas del pasado que sacan a la luz sus facetas más vulnerables. Mientras se preguntan sobre el estado de la humanidad, el estado de su comunidad colectiva y el estado de sus mentes, ¿encontrarán la fuerza interior necesaria para seguir adelante con sus vidas, sus amistades y mantener la integridad del grupo?

Entre las nuevas estrellas invitadas que aparecen en estos episodios figuran Robert Patrick (Terminador 2: El juicio final, Perry Mason, Scorpion) como "Mays", Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, Ladrón de guante blanco, Friday Night In with the Morgans) como “Lucille”, Lynn Collins (X-Men Orígenes: Lobezno, Bosch) como “Leah” junto con el nuevo coprotagonista Okea EmeAkwari (Greenland, Cobra Kai) como “Elijah”, entre otros.

También te puede interesar:

Dani Güiza y el Cádiz CF, zombies de la serie 'The Walking Dead'

Juanma Pavón: "No entiendo los motivos de mi cese pero lo acepto, estoy orgulloso del Cádiz B que dejo"