Negredo en COPE: "¿Mi retirada? Ojalá pueda ser en el Cádiz CF"

Álvaro Negredo ha sido uno de los grandes fichajes del Cádiz esta temporada. Con siete goles y cuatro asistencias, hasta el momento, el delantero ha sido clave para la permanencia del conjunto cadista.

El delantero ha sido protagonista en Deportes COPE, donde analiza la temporada, su rendimiento y la relación con Álvaro Cervera.

"Nos lo creemos porque hemos ido paso a paso sin creernos nada y con mucha humilidad. Con el paso de las jornadas nos lo hemos creído. Es verdad que el inicio de la segunda vuelta fue complicado pero el empate ante el Barcelona y sobre todo la victoria ante el Eibar y no perder frente al Alavés fueron claves para conseguir el objetivo".

La renovación

La permanencia asegura su renovación. "Vine para un año pero en mi cabeza siempre ha estado disfrutar del fútbol. Si no me hubiera sentido como lo he hecho las circunstancias habrían sido otras pero tanto el club como yo estamos contentos y mi idea es disfrutar al menos una temporada más en el Cádiz. Cuando tienes esta edad hay que pensar en vivir el momento, es verdad que en Cádiz ser delantero no es nada fácil".

"Ojalá pueda seguir muchos años en el Cádiz", asegura el futbolista.

La adaptación al sistema. "No ha sido tan difícil. A principio de temporada yo sabía lo que me iban a pedir. Es verdad que yo estoy acostumbrado a otro tipo de juego pero nunca he querido que se tenga en cuenta mi currículum. Siempre he venido con humilidad".

Sobre Álvaro Cervera, todos son elogios por parte de Negredo. "Es un fenómeno. Es cierto que al principio parece que es más tímido pero una vez que van pasando las semanas y lo vas conociendo te das cuenta que si haces lo que él te pide todo va a ser más fácil. Es un entrenador con las ideas muy claras y eso es importante porque hay técnicos que se vuelven locos cambiando sistemas. Álvaro siempre ha creído en eso y tiene un vestuario que cree en eso, algo fundamental".

"Hemos tenido algunos jugadores reuniones con él y le mostrábamos la implicación con sus ideas", explica el delantero.

Juan Cala

El lebrijano ha pasado momentos delicados. "Conozco bien a Juan y sé que no ha estado bien por todo lo que ha pasado. No le dieron la oportunidad de defenderse y lo culparon directamente. Es un jugador implicado que ha estado lesionado muchos meses y ha seguido jugando con el equipo".

Manuel Vizcaíno

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha sido una de las personas que apostó por Negredo. "Tuvo muy claro que tenía que venir al Cádiz y que estuviera aquí. Para mi siempre ha sido un placer que cuenten conmigo a pesar de que estaba fuera de las ligas de máximo nivel. El presidente arriesgó, yo también, y fue un acierto de todos".

Su gol con el Cádiz

Negredo suma por ahora siete goles. El delantero se queda con el que marcó al Eibar. "Quizás el que tenga más valor es el que marqué al Eibar porque era un rival directo. Estábamos en una situación en la que necesitábamos puntuar. Otros goles importantes han sido el que marqué ante el Barcelona, por ejemplo. Al final la clave es hacer goles que valgan puntos. Si haces goles pero no sirven para sumar al final no es satisfactorio", explica.

La próxima temporada

De cara a la próxima campaña el Cádiz debe mejorar. "Es verdad que los equipos te leen la matrículas y como en todo hay que mejorar. Respecto a los jugadores eso lo tiene que decir la directiva, pero lo importante es que los que estemos lo demos todo en el campo", asegura.

La afición del Cádiz

El delantero se sigue sorprendiendo por el respaldo de la afición del Cádiz. "Era algo que no tenía otros años y es verdad que por desgracia aún no he tenido la oportunidad de jugar con los seguidores en Carranza pero para mi es importante acercarme a la gente y a los aficionados".

También te puede interesar:

Granada - Cádiz: Las gafas de la permanencia (0-1)

Las playas de Cádiz, un escenario deportivo que espera su reconocimiento