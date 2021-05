Granada - Cádiz: Las gafas de la permanencia (0-1)

Y el Cádiz llegó a los 40 puntos. La cifra simbólica que suele dar la permanencia en Primera División ya es una realidad en el conjunto gaditano. Una temporada sensacional, una campaña de ensueño va a ser certificada con otra Liga más en la élite. Un gol de Rubén Sobrino unido a una exhibición defensiva del Cádiz ante un inoperante y anulado Granada, permitía a los de Cervera volver a ganar y quedasre con diez puntos de ventaja sobre el descenso cuando solo quedan doce en juego. Hecho.

Álvaro Cervera salía de inicio con un once en el que Alejo y Akapo, ambos en la izquierda, eran la sopresa del equipo cadista. Desde el minuto dos pudo ir ganando el Cádiz si Sobrino y Negredo hubieran culminado una gran jugada de ataque. El Granada respondía y a partir de ahí el Cádiz se hacía dueño y señor del partido. Los amarillos no sufrían y anulaban al Granada en todos los sentidos. Antes del descanso llegaba la recompensa cadista.

Un buen centro de Iza lo metaba Negredo con un cabezazo perfecto que sacaba con una parada mejor Aarón. El rechace servía para que Negredo asistiera a Sobrino para que se estrenara como goleador cadista.

Victoria con sabor a primera.

La alegría de Cervera. La alegría del Cádiz CF.

En la segunda mitad, nada del Granada merced al gran trabajo del Cádiz y ocasiones claras para el equipo gaditano que pudo agrandar el marcador si hubiera tenido más fe en las contras. La victoria era un hecho con una celebración de Álvaro Cervera en el banquillo que daba la vuelta a España. La permanencia es virtual pero es más que una realidad en todos los corazones amarillos.

Cervera: "Esto es mérito de todos"

Algo más tranquilo tras su enorme celebración una vez acabado el partido, Álvaro Cervera trataba de explicar, ya no solo una victoria importantísima en Granada, sino la permanencia más que virtual de un equipo que está cuajando una temporada espectacular.

Precisamente era cuestionado por el momento de la celebración del triunfo en el campo. "No me he acordado de nadie en particular, me he acordado de todos los que viajamos y todos los que estamos en el equipo, y por supuesto de la afición para que la gente pueda volver el año que viene al campo".

Sobre el encuentro, Cervera reconocía que le choque salió a pedir de boca para los amarillos. "El partido ha salido bien. Tenemos la asignatura pendiente de partidos como este llegar un poco más al área, le falta eso a este equipo para dar un paso adelante. Entiendo también que el Granada lleva muchos partidos y no tiene el ritmo que suele llevar.Hemos estado bien atrás y en las contras en Primera se deben hacer más daño y eso es lo que nos falta", apuntaba.

¿Lograda ya la permanencia? "Hasta que no sea matemática no la tendremos pero si que es verdad que hemos metido más equipos detrás nuestra y tenemos diez puntos de ventaja quedando doce. Muchos equipos tienen que ganar mucho y es un alivio ganar aquí y no tener la obligación de vencer en más partidos", explicaba Cervera.

Sin perder de vista el partido, el técnico explicaba lo que puso en el campo ante un Granada que venía de ganar en el Camp Nou. "El Cádiz pocas veces juega a lo que quiere. Los rivales nos ponen en muchos problemas porque nosotros no somos unos virtuosos con la pelota pero el trabajo que teníamos que hacer lo hemos hecho bien. A mi el partido me ha encantado pero creo que es para meter algún gol más y hacer más daño y estamos volcados. Tenemos que hacer daño con esas situaciones porque no nos puede valer solo con defender".

