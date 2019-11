Nano Mesa: «Espero que Cervera siga muchos años más en el Cádiz»

El jugador del Cádiz CF Nano Mesa ha sido protagonista en los micrófonos de COPE Cádiz. El tinerfeño ha hablado de su llegada al conjunto cadista y cómo se están desarrollando sus primeros meses como jugador amarillo.

"Estoy muy feliz y contento en Cádiz. Me he encontrado una gran ciudad con un clima muy parecido al canario y la verdad es que estoy encantando". El jugador reconoce que busca más minutos: "Me gustaría jugar más pero entiendo que el equipo va muy bien y tenemos buenos delanteros".

Cuestionado por la renovación de Cervera, Nano espera que "el míster se quede mucho años aquí. Es el entrenador ideal para el Cádiz CF", asegura.