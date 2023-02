Momo, presente y futuro del Cádiz CF

Cuando vienen mal dadas, siempre tienes dos opciones, como mínimo, de actuar: ser un mero espectador de la catástrofe o tomar las riendas para intentar revertir la situación. Mamadou ‘Momo’ Mbaye (1998, Senegal) decidió formar parte del segundo grupo. Dicen que en los tiempos de crisis surgen oportunidades y de saber aprovecharlas pocos saben mejor que Momo. Y no es fácil. Tu equipo está en descenso, obligado a ganar, se lesionan los dos centrales con los que el míster cuenta por delante de ti y es tú momento: te toca. Un Sánchez Pizjuán hasta la bandera en un ambiente infernal, pero no te achantas. Sales al campo como el que lleva doscientos partidos en primera división y con la confianza del chaval que juega con sus amigos en la pista del colegio. Repito, no es fácil.

Momo, que firmó este verano su renovación con el club hasta 2024, no lo ha tenido nada fácil; su talón de Aquiles, las lesiones. El senegalés, tras una muy buena pretemporada, jugó los 90’ frente al FC Barcelona en el Nuevo Mirandilla (0-4) y volvió a contar para Sergio en el eje de la zaga contra el Real Betis (0-0), partido en el que se lesionó Zaldúa de gravedad.

Ante esta tesitura, Luis Hernández jugó ante el Atlético de Madrid de lateral derecho y Momo disputó su segundo partido consecutivo como titular. Aquí vinieron los problemas, no sin antes dejar muestra de su valía: firme en la destrucción de los ataques rojiblancos, pero también en labores de creación: antes de cumplirse el primer minuto de juego, el senegalés le envió un pase exquisito en profundidad con la pierna izquierda al Pacha Espino que acabaría en el gol de Theo Bongonda. Al cumplirse la media hora de partido volvieron los fantasmas. En un golpeo de balón, Momo siente un dolor en el abductor y se tira al césped. Dos meses y dieciocho días después, tras una lesión de Fali, vuelve al césped del Nuevo Mirandilla. A partir de ese encuentro, no hay quien mueva a Momo del once titular.

Con, aproximadamente, metro noventa de altura es un auténtico seguro por el juego aéreo, con decisión a los balones divididos y valentía, y en el choque contra los delanteros rivales; sino que le pregunten a En-Nesyri o a Muriqi, dos jugadores a los que secó y sacó del partido. Sus dos últimas participaciones han sido de escándalo: contra el Sevilla recuperó 9 balones y no fue rebasado en ninguna ocasión; frente al RCD Mallorca, 8 recuperaciones, 2 de 2 duelos terrestres ganados y 2 de 3, por alto. Algo que llama la atención es la confianza con la que juega el zaguero senegalés, no le tiembla el pulso a la hora de amagar a Muriqi en campo propio para sacarla jugada. Eso sí, ha de tener más cuidado con las entradas por detrás como la que le hizo a Grenier, mediocentro del RCD Mallorca, y con la que pudiese haber visto la tarjeta roja.

La seguridad que demuestra al corte y la decisión por arriba, todo sumado a una salida de balón con su zurda que va in crescendo, hacen de él una auténtica perla cadista. Un jugador que, con tan solo 24 años, le ha demostrado a Sergio que el central que necesita el equipo es él. Presente y futuro. Ahora, el Cádiz ha de poner en marcha la maquinaria para gestar otra renovación porque ofertas no le van a faltar y su valor y potencial es superior a los 5 millones de euros que tiene como cláusula actual.