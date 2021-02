Martín Navarrete: "Si lo que le pasó al Cádiz sucede en un Real Madrid - Atlético arden las televisiones"

Conocido árbitro durante muchos, incluso a nivel internacional, Antonio Martín Navarrete ha hecho referencia al arbitraje sufrido por el Cádiz ante la Real Sociedad.

Ha sido en los micrófonos de COPE Málaga donde Martín Navarrete ha hecho referencia al penalti que Pizarro Gómez, o mejor dicho Mateu Lahóz en el VAR, señaló a Negredo.

«En absoluto es penalti. No se pueden pitas esas manos», comenzó diciendo antes de profundizar en un asunto en el que muchos aficionados coinciden. Y es que el mero hecho de señalar esas manos dentro del área puede indicar a alguien que entiende mucho, muchísimo de normas, pero nada, absolutamente nada de fútbol. Y así lo esgrime el exárbitro: «Es que o no se ha visto fútbol o no se ha jugado al futbolín o no ha hecho nada parecido a lo que es fútbol».

"Mateu peca de suficiencia"

Martín Navarrete, más en serio ya, argumenta la siguiente. «Pitar esa mano de Negredo cuando el futbolista trata de ir con la cabeza, le da en la cabeza y luego en la mano... O aquel otro (el no señalado al Cádiz CF tras pitarlo inicialmente) que le da en la mano a un defensa que la quiere recoger pero le da en el codo... Es que ninguna de las dos (son penaltis). Es tremendo», dice.

«El problema es que las dos (acciones) pasan por consulta del VAR y con un árbitro VAR que es de lo mejor que hay, pero posiblemente peca de suficiencia», comenta en alusión a Mateu Lahoz, que corrigió hasta tres jugadas a su compañero. O subordinado, quien sabe.

Para el árbritro malagueno «tendría que debatirse más este tipo de jugadas» antes de tomar una decisión. Lo que tiene claro es una cosa: «El tema es que esto pasa en una Real Sociedad - Cádiz porque llega a ser en un Madrid-Atlético y arden las televisiones».

