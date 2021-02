Real Sociedad - Cádiz: El VAR no tiene piedad amarilla (4-1)

Así es imposible. Semana tras semana el Cádiz se enfrenta a rivales importantes, equipos poderosos, buenos jugadores y los amarillos compiten, hacen lo que pueden e incluso logran sumar y ganar. Pero si a todo lo anterior hay que sumarle errores arbitrales constantes, ser el único equipo de Primera sin un mísero penalti a favor y jugadas que son corregidas por el VAR, hacen que el objetivo de la permanencia sea bastante complicado.

Porque el Cádiz duró unos 26 minutos ante la Real Sociedad. Más que durar el Cádiz fue lo que estuvo el partido en un pañuelo, pues aunque la Real tenía el mando, los de Cervera no sufrían y no veían peligrar el partido en ningún momento. Pero llegó el momento VAR. Un saque de esquina en el que no pasa absolutamente nada acaba en un penalti señalado por Pizarro Gómez tras ser revisado en el VAR por Mateu Lahoz.

Todo parecía distinto un par de minutos después cuando el colegiado señalaba de nuevo penalti pero ahora en el área contraria tras un disparo del Choco Lozano. Pero, Mateu volvió a llamar a Pizarro y tras ver la mano en el monitor decidió dejar sin efecto el penalti que ya había señalado. Lo de siempre.

Minutos más tarde llegaba el segundo tanto local, obra de nuevo de Oyarzabal en el desconcierto visitante, y la jugada que terminaba de matar el partido. Marcos Mauro derribaba a un rival cerca de Iza y cuando todo quedaba en amarilla de nuevo Mateu dejaba su impronta llamando a su colega a revisar la jugada. Expulsión y tres jugadas juzgadas por el colegiado principal pero revisadas en el VAR perjudicaban, otra vez, a los amarillos.

Debut de Sobirno, vuelta de Espino y lesión de Jonsson

La segunda parte fue un monólogo en el que la Real Sociedad puedo marcar tres o cuatro goles más en un partido con el Cádiz fuera de sí. Jairo maquilló el marcador tras una gran asistencia de Perea y el partido dejó poco más. Sobrino debutó de amarillo, Espino regresó y tuvo minutos en la segunda parte.

Antes, nada más comenzar el duelo, Jonsson se lesionó por molestias en un abductor. Garrido sustituyó al danés jugando casi todo el encuentro en tierras vascas.

Cervera: "Estoy tocado"

Tocado, cansado, apesadumbrado y harto de estar harto. Así se podría definir el estado de ánimo de un Álvaro Cervera que durante el partido ante la Real Sociedad llegó incluso a "no saber qué hacer" ante tanto maltrato arbitral.

El entrenador reconcoe que el partido prácticamente acabó con el primer penalti que el colegiado señaló en contra de los amarillos. Otra vez con la maldita intervención del VAR. "Puedo analizar el partido hasta el minuto 26 que es el primer penalti. Hasta ahí ellos son mejor pero sin grandes agobios. Ellos con el 1-0 viene un penalti que no nos pitan y la expulsión de Marcos Mauro y a partir de ahí no puedo analizar el partido. Hemos bajado los brazos, cosa que no debemos hacer, incluso yo me he sentido abatido. A medida que ha pasado el tiempo se nos ha pasado. Pero son tantas cosas las que pasan que no sabes qué penar. Hasta el minuto 26 puedo analizar el partido".

El técnico ve difícil solución a todo lo que le está pasando a su equipo en lo que va de temporada. "En mi vida cuando me he sentido o he visto una injusticia siempre he intentado solucionarla y quejarme y arreglaro. En el fútbol es difícil porque hay unos que manda, te sientes que son ya varias semanas. Quiero que pase esto pronto, ahora mismo estoy bastante tocado".

También te puede interesar:

Jose González, un año después de la pesadilla de Wuhan

Francis Ferrón: "El club ha estado listo dando continuidad al cuerpo técnico y el equipo"