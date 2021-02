Vizcaíno estalla en COPE: "Si nos quieren bajar a Segunda que lo hagan ya"

El Cádiz CF ha puesto pie en pared ante la enorme cantidad de errores arbitrales que está sufriendo esta temporada. En un comunicado, el club se quejaba ante Luis Rubiales, presidente de la RFEF, pero donde el presidente Manuel Vizcaíno ha estellado ha sido en COPE, en el programa Tiempo de Juego.

"Estoy roto porque ya no sé qué hacer. Es indigno lo que están haciendo con el Cádiz CF, no hay derecho. Si nos quieren mandar a Segunda División que nos manden ya, es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros", apunta el presidente.

"Todas las decisiones van siempre en contra del Cádiz cada vez que se mira el VAR, se supone que la teconlogía iba a arreglar esto. Hasta tres decisiones en el partido las ha corregido el VAR en contra nuestra, desde principios de temporada nos está ocurriendo esto. La mano de Negredo es interpretable, pero la mano del jugador de la Real Sociedad el árbitro decide que es penalti", explicaba Vizcaíno.

"Hay errores semana tras semana y no pasa nada"

El presidente cadista iba más allá y recordaba que "nos ha costado 16 años volver a Primera División y cuatro o cinco puntos más a nosotros nos dan la vida. Esto es una gota más y uno tiene que ver la cara a los jugadores, a la afición y al entrenador que está pendiente de cumplir una sanción de cuatro partidos por no haber dicho nada".

������ El presidente del Cádiz envía una carta abierta a Rubiales por los perjuicios del VAR



��️ "Nos interesa conseguir lo que merecemos en el terreno de juego, y no es de recibo que la tecnología siempre tenga un criterio contrario a nuestros intereses"https://t.co/NeZwAbQva7 — Tiempo de Juego (@tjcope) February 7, 2021

Cuestionado por las declaraciones de Piqué esta semana hablando de favores arbitrales al Real Madrid, el presidente amarillo apuntaba que "no voy a opinar lo que digan los demás pero en este país se puede hablar del presidente del Gobierno y dicerle barbaridades y no se puede hablar de los árbitros. Yo entiendo que un árbitro se equivoque porque es humano pero estamos viendo errores una y otra semana, humanos e incluso respetables, pero no pasa nada".

"Y en el caso del Cádiz tengo un entrenador con una sanción de cuatro partidos y un equipo al que no le han pitado un penalti a favor hasta ahora. No he abierto la boca nunca pero es que ya no puedo más", concluía.

También te puede interesar:

Real Sociedad - Cádiz: El VAR no tiene piedad amarilla (4-1)

Jose González, un año después de la pesadilla de Wuhan