Manuel Vizcaíno en COPE: "Nos vamos a sobreponer a todo"

El presidente del Cádiz CF ha estado en los micrófonos de COPE con motivo de las jornadas 'Hablemos de fútbol, lenguaje y deporte'. El dirigente cadista ha repasado temas de actualidad del club cadista.

"Este congreso de la Lengua pone a la ciudad de Cádiz en el foco mundial y nosotros como club tenemos que estar a la altura de lo que representa para la ciudad y la provincia. Tiramos de nuestra experiencia en el fútbol para organizar este congreso que creo será difícil igualar. A este Cádiz es difícil decirle que no. Queremos aprender de muchos clubes que han ido creciendo como estamos haciendo nosotros y que dejen de llamarnos osados porque seguimos avanzando".

"Queremos que nos consideren un equipo del máximo nivel por eso nos quejamos y alzamos la voz. No siempre llevamos la razón pero nunca nos vamos a arrugar, nadie nos va a asustar. Nadie nos va a asustar esa falsa leyenda de que van a por el Cádiz. Creemos mucho en el mundo del fútbol y los árbitros, lo que no vamos a creer es a aquellos que quieren aprovechar el fútbol o al estamento arbitral para hacer sus negocios por un lado o demostrar un poder que ni tienen ni van a tener".

Las polémicas arbitrales. "Tenemos 28 puntos, los que no tenemos no los vamos a conseguir. Nos centramos en el balón que es lo que hacemos siempre. Mantenemos siempre la idea en que no nos van a callar pero nos centramos en el balón. Son muchas piedras en el camino pero es parte del tinglao, nos tenemos que sobreponer a todo".

"El TAD tiene que responder aún y que nos dén la razón. Seguimos con el Cádiz - Elche y esperamos que se repitan esos diez minutos y en el momento en el que se pueda subsanar esa situación".

El quemazón de la afición. "Entiendo que la gente se enfade porque el fútbol es pasión y ya no es una cosa que digamos nosotros, se dicen en toda España, es un clamor a nivel nacional que el Cádiz ha sido perjudicado por cosas que están mal organizadas por el presidente de la Federación ha sido perjudicado".

Sobre las entradas para el Cádiz - Sevilla. "Se están vendiendo entradas a un nivel normal. No hay que discriminar a los aficionados rivales pero lo que hemos intentado que el ambiente sea cadista y que los aficionados del Cádiz no tengan excusas por el dinero de cara a venir al partido".