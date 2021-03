Manu Vallejo en COPE: "Cádiz es mi casa, me encantaría volver algún día"

El domingo será un dia muy especial para Manu Vallejo. El jugador de Chiclana regresará por primera vez a Carranza desde que se marchó del Cádiz. Jugará con la camiseta del Valencia en un partido muy especial, que define así en Deportes COPE Cádiz.

"He mejorado como futbolista, soy mejor ahora respecto al que estaba en el Cádiz porque llevo ya dos temporadas en Primera División pero sigo siendo la misma persona que salió de la cantera y de El Rosal. Intento mejorar cada día y cada vez que puedo estar con mi familia que es lo que quiero", explica el jugador.

"Echo mucho de menos Chiclana y a mi familia. Llevo mucho tiempo sin estar allí y eso es algo que se echa mucho de menos. Esto es algo que nos ha tocado a todos y lo tenemos que vivir así", apunta el canterano cadista.

Sobre Álvaro Cervera, Vallejo recuerda que "fue el entrenador que confió en mi. Para un chaval con 20 años como yo que te den esa oportunidad es algo muy importante. Le estoy muy agradecido por todo lo que me dio". El futbolista no se olvida de "los goles que marqué con el Cádiz pero sobre todo los dos ante el Lugo, uno en Carranza y otro en el Anxo Carro".

Sentimientos al volver a Carranza

¿Qué sentirás cuando pises Carranza? "Voy a sentir mucha nostalgia. Se me pone la piel de gallina solo en pensarlo. Va a ser algo muy bonito aunque no conozco Carranza vacío y sin gente, la verdad.

"Me toca pelear por el Valencia y si tengo la suerte pues intentaré marcar, eso sí, no lo voy a celebrar. No puedo hacerlo porque no me sale, todos mis recuerdos del Cádiz son buenos". Se habló de una posible cesión de Vallejo al Cádiz. "En firme no hubo nada, todo lo que escuché era por la prensa. Nunca se me dijo nada formal. Yo tengo claro que me quería quedar en el Valencia porque podía tener la oportunidad de jugar".

"Cádiz es mi casa y ojalá algún día pueda volver pero ahora mismo estoy donde quiero estar y me siento un privilegiado. Quiero hacer cosas importantes en el Valencia".

Respeto a su exquipo, Vallejo lo ve en Primera. "Veo bien al Cádiz, un equipo fuerte y aguerrido. Difícil para ganarles porque es un equipo que tiene las cosas muy claras. El equipo tiene las ideas muy claras".

