Málaga - Cádiz: los caprichos del fútbol caen del lado amarillo (0-2)

Los caprichos del fútbol. Un partido de cero a cero, con un tiro a puerta del Málaga y ninguno del Cádiz acabó con una victoria cadista por 0-2. Los de Garitano se limitaron a defender bien en un partido de muchas imprecisiones hasta que en el minuto 82 el cuadro vistiante aprovechó un error local para que Matos condujera y asistiera a Melendo para que hiciera su primer gol de la temporada.

No quedó ahí la cosa pues en la siguiente acción contra del Cádiz y Matos hacía su gol con una vaselina espectacular en el mano a mano ante Alfonso Herrero. Y se acabó un partido de muchos errores, muy feo y en el que Cádiz defendió muy bien y poco más. Una victoria que permite recuperarse y mantener la distancia con los puestos de descenso tras la victoria del Eldense.

las palabras de garitano

Una victoria fundamental para mantener la distancia con los puestos de descenso. «Estos tres puntos tal y como estaba siendo la jornada y que veníamos de perder eran muy importantes. Hemos sido valientes para tratar de ganar en la recta final. La victoria ha sido muy merecida, ganar en La Rosaleda no es fácil. Hemos ganado de una manera inteligente, defendiendo bien, aprovechando el trabajo colectivo y al final con los espacios del rival hemos logrado marcar dos goles«.

Sobre los pitos a Ontiveros y el recibimiento hostil que recibió en su tierra, Garitano salía en defensa del marbellí. «Le queremos mucho, es del Cádiz a muerte. Ontiveros está acostumbrado a que le piten. Es uno de los nuestros y vamos a muerte con él«.

Para Garitano la clave de todo estuvo en el buen nivel defensivo de un Cádiz que no lo mostró en Albacete y se llevó un correctivo. «Venimos de perder 3-0 y en Segunda si defiendes mal no ganas nunca y eso los jugadores lo tienen claro. Hemos hecho un partido inteligente, no hemos salido a empatar. En Segunda los partidos tienen sus tiempos y su recompensa. Hemos hecho el trabajo que no hicimos la semana pasada y nos metieron tres. Hemos hecho el trabajo que veníamos haciendo y tener la valentía de ganar en la recta final leyendo bien el encuentro en los últimos minutos».