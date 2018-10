Machicha, el goleador del Cádiz de los 70

Escucha el homenaje de Juan Lebrero a Machicha

Ángel Iglesias Domínguez, conocido futbolísticamente como Machicha, nació el 25 de abril de 1943 en Vigo (Pontevedra). Ingresó con once años en las categorías inferiores del RC Celta, donde llegó a jugar hasta juveniles, pasando posteriormente por el Club Marín y Alondras CF, hasta dar el salto al RCD Coruña. En el equipo coruñés participó en diversos amistosos, pero la salud le jugó una mala pasada. En un reconocimiento médico se le detectaron unos ganglios tuberculosos y se le diagnosticó que padecía cáncer, por lo que quedaba inútil para la práctica del fútbol.

Afortunadamente, fue un diagnostico equivocado. Tras dos años inactivo, gracias al presidente de la SD Compostela que era médico pudo recuperarse, ya que dichos ganglios inflamados respondían a cuestiones relacionadas con el crecimiento. Con 23 años, como agradecimiento, fichó por la SD Compostela en 3ª División completando una óptima campaña que llevó al equipo gallego a disputar una promoción de ascenso a 2ª División frente al CD Mestalla. Sus actuaciones frente al filial del Valencia CF no pasaron desapercibidas para un ojeador como Pepe Sánchez Lage y en verano de 1968 fichó por el Valencia CF, tras el pago de un millón de pesetas como traspaso. Ese mismo verano participó con el equipo valenciano en el Trofeo Carranza enfrentando al At. Madrid en semifinales, jugando de extremo derecho, un puesto que si bien no le era desconocido, en Cádiz siempre le hemos visto de delantero centro.

A principios de la temporada 69/70 pasó al Granada CF donde coincidió con dos grandes jugadores nacidos en Cádiz como Juanito Mariana y Joselito Lara. Posteriormente fue cedido al Real Betis en la temporada 70/71, logrando con los “verdiblancos” el ascenso a 1ª División. A final de temporada volvió al Granada CF, pero inmediatamente fue traspasado al Cádiz CF para afrontar la temporada 71/72.

Su primera temporada en el Cádiz CF fue muy complicada desde el aspecto deportivo. Hubo hasta cinco entrenadores distintos (García Andoín, Willy Delgado, Fernando Daucik, Adolfo Bolea y José Antonio Naya) y pese a contar en la plantilla a jugadores del nivel de Super Paco, Migueli, Andrés o Juanito Mariana, el equipo sólo se salvó en una complicada promoción frente al SC Sestao (1-2 en Sestao y 2-2 en Carranza). La temporada le fue óptima tras lograr 19 goles (si se incluye dos goles en la Promoción).