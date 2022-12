Luis Alberto, una opción muy real para el Cádiz CF

El Cádiz CF quiere que Luis Alberto, jugador nacido en San José del Valle, juegue en las filas amarillas esta temporada. El club quiere y el jugador también. Un fichaje que sería un salto de nivel para el conjunto gaditano.

La enorme calidad del futbolista gaditano se fue para Sevilla y su filial donde derribó todas las puertas que se encontró para formarse como futbolista. Con el filial hispalense formó parte de una de las camadas con mayor talento del cuadro de Nervión en los últimos años. Coincidiendo, por cierto, con jugadores como Borja Lasso, actualmente integrande de la dirección deportiva del Cádiz CF.

De ahí dio el salto al filial del FC Barcelona, luego Liverpool, cesión en el Málaga, Deportivo y acabar en el Calcio donde realmente se ha asentado jugando varias temporadas en la Lazio, donde incluso le valió para ser convocado con la Selección española.

Y ahora, tras muchos años lejos de casa, este mediapunta que ahora cuenta con 30 años tiene ganas de volver y jugar en España. De ahí que la relación de Luis Alberto con la Lazio está cerca de finiquitarse. El jugador quiere salir y es ahí cuando el Cádiz ha entrado en escena. Un fichaje que sería un salto de calidad importante para el cuadro cadista. No hay dudas. ¿Es posible?

Como en todas las operaciones hay cuestiones que ayudan y otras no tanto. Para empezar con lo segundo, el salario de Luis Alberto, algo más de 3 millones de euros, es un cantidad bastante alta para un equipo como el Cádiz CF. Asimismo, el futbolista de San José del Valle tiene pretendientes importantes, caso del Valencia, que están siguiendo sus pasos para que se incorpore a sus filas.

El jugador quiere estar en Cádiz

Pero también hay cosas positivas que pueden ayudar a que el juagdor recale en el Cádiz. Para empezar el amor y cariño que le tiene al equipo de su tierra. Los guiños al Cádiz en los últimos años han sido constantes por parte del futbolista. Se le ha visto cantando el 'Me han dicho que el amarillo' y otras coplas de Carnaval. Asimismo, no ha tenido reparos en reconocer que le "encantaría jugar en el Cádiz. Mi sueño es jugar de amarillo. La cosa que tengo más clara y espero que se dé. Es uno de mis sueños, me encanta Cádiz, el equipo y el estadio". Poco más se puede añadir.

La situación del jugador es que acaba contrato en 2025 aunque su participación esta temporada ha sido menor con 13 partidos. A pesar de ese número de partidos ha marcado tres goles, por lo que su calidad sigue intacta. El futbolista quiere salir y el Cádiz sigue sus pasos que vería con el fichaje del gaditano encumbrar la plantilla de cara a luchar por la salvación en la segunda vuelta del campeonato.

Hay interés mutuo, del jugador y el Cádiz CF, para que la operación se haga, pero todo tienes sus puntos y las cosas no son tan sencillas en este tipo de fichajes. Hasta el momento, Luis Alberto, que tiene contrato con el club romano hasta 2025, ya ha llegado a un acuerdo formal con Manuel Vizcaíno y estaría a la espera de que la Lazio lo dejase marchar.

La relación del jugador con su actual entrenador, Maurizio Sarri, ahora mismo no es la mejor aunque esa es precisamente ahora también una de las principales razones por las que el gaditano quiere acabar su relación con el club celeste.