Juanito Mariana, el gaditano que jugó en el Barcelona: "No me considero un grande"

Juan García Torres, más conocido como Juanito Mariana. Sin duda el primer nombre junto al ceutí Migueli que sale a la palestra a pocos días de todo un Cádiz CF - FC Barcelona.

"Es un partido especial porque han sido los dos clubes de mis amores, tanto el Cádiz como el FC Baracelona. He estado vinculado a ellos mucho y es un encuentro bonito el del sábado porque el Cádiz lleva además muchos años sin poder jugar este partido", recuerda 'el niño de Mariana'.

Precisamente, el exjugador gaditano desvela el porqué de su apellido futbolístico que no es el real precisamente. "Mariana no es mi apellido, es el apodo que me pusieron cuando era pequeño. Yo nací en el barrio Santa María y todos los motes salían por las abuelas o las madres. Mi abuela era Mariana y me pusieron 'Juanito el de Mariana'. Yo soy del barrio, de la calle El Duque", recuerda.

Criado en el colegio de La Salle Mirandilla, Juan captó la atención de la cantera del Cádiz donde se enroló primero en el Balón de Cádiz y luego en el Cádiz B. Aquel habilidoso futbolista, con desparpajo y mucha ténica se asienta durante cuatro temporadas en el primer equipo amarillo.

"Yo era interior derecha y jugaba entre el centro del campo y la delantera, era una cosa perdida en un 4-4-2. Me adelantaba un poco más y jugaba en una posición parecida a la de Laudrup. Era otro tipo de fútbol, se daban muchas patadas". Al respecto, Mariana recuerda como "una vez me rompieron tres costillas en un partido en Jerez jugando con la camiseta del Cádiz. Un central me dio fuerte con un codazo. Se jugaba con menos calidad pero era un fútbol totalmente distinto al de ahora".

Su llegada al Barcelona

"El Barcelona me llama a finales de los años sesenta cuando yo tenía 22 años. En una madrugada me llamaron del Restaurante El Anteojo en el que estaba Luis Guijarro, un corredor de jugadores y me comentaron que el Barcelona me quería. Cogí el coche hasta Madrid y de ahí avión a Barcelona. De un día para otro, del barrio Santa María a un club como el culé". Casi nada. "Fue una ilusión tremenda para mí, supuso una gran satisfacción en lo personal y para el Cádiz porque se pagó un buen trapaso y se dio un partido amistoso. No escapó mal el Cádiz".

Su debut con el Barcelona fue en un Trofeo Carranza y tras una campaña en el club culé, donde jugó 12 encuentros, Mariana fichó por el Granada antes de volver a Cádiz donde estuvo dos campañas más antes de una lesión que le obligó a colgar las botas con 28 años.

"No hace falta un marcaje especial a Messi"

Mirando al presente, Mariana no descarta una sorpresa amarilla el sábado. "Los partidos hay que jugarlos y siempre hay sorpresas. Puede ganar el Cádiz como lo puede hacer el Barcelona. Hoy en día no es como antes, se veían los equipos más endebles pero ahora cualquier equipo de Primera te puede ganar y sacar un buen resultado. La prueba la tenemos con la victoria del Cádiz ante el Madrid o el propio Alavés que le ha empatado al Barcelona".

Con el objetivo de quedarse en Primera, el gaditano entiende que "el Cádiz está bien, Álvaro Cervera tiene un buen conocimiento de los jugadores. Somos un equipo modesto pero luchador y combativo. Lo importante es quedarse años en Primera. Tenemos puntos ahora y es fundamental acabar tranquilos la primera vuelta y luego en la segunda jugar con más tranquilildad".

¿Un marcaje a Messi? "No lo creo, Messi te la hace con o sin marcaje. Cuando él sabe que tiene un jugador encima se va a la banda. Hay que defenderlo por zona, cuando le salga un defensa que le salga otro y sobre todo que nadie lo deje pensar", explica Mariana.