Juan Cala en COPE: "Habría que preguntarse por qué una empresa compra test y el Gobierno no"

Una de las voces autorizadas del vestuario es la del lebrijano Juan Cala. El central cadista vive con expectación la vuelta del fútbol y apuesta por ello en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. El jugador lo deja claro: "Soy partidario de volver a jugar porque es lo más lógico. Todos podemos venir de una familia peor o mejor pero todos necesitamos trabajar para llevar el pan a su casa y que la economía vuelve a resugir. El fútbol es uno de los sectores que puede volver con mayor seguridad por las medidas que se van a llevar a cabo".

El zaguero recuerda que "tenemos mayor seguridad que otros sectores y por responsabilidad debemos volver. El fútbol no son solo jugadores profesionales, son muchos empleados que viven de esto. Hay que arriesgarse un poco sin ir a la guerra, con una serie de medidas y sin ser egoístas. Igual que de política hablamos todos, de fútbol también. No es culpa nuestra que tengamos test, habría preguntarse por qué una empresa privada tiene test y el Gobierno no lo hace. El fútbol es una industria y claro que pensamos en lo económico porque tenemos que evitar el impacto que va a suponer en la sociedad esta crisis sanitaria".

Clubes han puesto trabas a una posible vuelta. Cala destaca que "los clubes que no quieren jugar son casualmente los que están en los puestos bajos de la clasificación".

Sobre las declaraciones de su compañero Fali en las que destaca que solo volverá a jugar si hay vacuna, Cala explica que "he hablado con Fali y respeto su decisión. Él ha dado su opinión y no creo que haya forma de convencerlo pero el fútbol no para por nadie. No por todo eso va a dejar de ser mi compañero y mi amigo. Si esto sigue adelante habrá algún momento en el que tendrá que plantearse su postura".

Acuerdo fácil con el club y la renovación de Cervera

Sobre el ERTE que hará finalmente el Cádiz CF y que ha llegado con el acuerdo con la plantilla, Cala destaca la buena predisposición de las partes. "El presidente se lo comentó a los capitanes y comentamos la posibilidad de hacer una rebaja salarial y todo ha sido muy fácil. Hemos llegado a un buena acuerdo para que el resto de trabajadores del club no se vean afectados por el ERTE".

Otro de los temas de las últimas semanas ha sido la renovación de un Álvaro Cervera que no lo tiene claro. "La renovación de Álvaro Cervera es complicada porque es un tema del que habla mucha gente. Yo creo que no debería estar siempre en el candelero porque puede cansar a las dos partes. Es un gran entrenador, a mí me ha dado mucho y me ha sorprendido. Me he adaptado a su sistema y me ha gustado".

Cala concluye que "cuando menos lo pensemos estará ya renovado, seguro que será así. Ahora tenemos que centrarnos en ascender".

