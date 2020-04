Fali vuelve a Tiempo de Juego e insiste: "No volveré a jugar si hay riesgo"

El huracán que desató el central del Cádiz CF Fali ha tenido varios episodios durante la semana con jugadores que han salido a la palestra defendiendo la postura del jugador valenciano. Un punto de vista que el jugador explicó el pasado lunes en El Partidazo de COPE y que ha tenido su segundo capítulo en el programa de la misma casa Tiempo de Juego.

En este caso el jugador amarillo ha mantenido un más que interesante debate con el periodista y director del programa Paco González, en el que ambos han mostrado sus posturas sobre el regreso del fútbol.

El debate con Paco González

Todo ello con un Fali que se ha mantenido firme en sus ideas. “Ha sido una semana un poco rara para mí, soy una persona que dice lo que piensa, equivocado o no, puedo ir con mi idea y no tomo una decisión a la ligera y sigo pensando lo mismo. No tengo redes sociales ni nada y por eso me llegan menos cosas. Quiero agradecer a muchos compañeros que han pensando lo mismo que yo y me han arropado”.

El central del Cádiz CF recuerda que él quiere jugar pero no a cualquier precio. “Yo creo que nuestra profesión ahora mismo es la última. Cuando casi toda la población se hagan los test, entonces que nos lo hagan a los futbolistas. Yo quiero jugar los once partidos que nos quedan y ascender en el césped aunque sea a puerta cerrada. Por qué no se puede retrasar un poco más el campeonato hasta que al menos haya un tratamiento. ¿Qué va a pasar cuando haya positivos en un equipo de fútbol?”.