Michael Robinson, "el gaditano que nació donde quiso"; Cádiz pierde a uno de sus embajadores

El alcalde de Cádiz, José María González, ha mostrado públicamente su pesar por el fallecimiento de Michael Robinson, Hijo Adoptivo de Cádiz, y también por el de José Manjavacas, gaditano que fue “un referente en las luchas estudiantiles.

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de Michael Robinson, quien fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad tal y como acordó la Comisión de Honores y Distinciones del Consistorio gaditano el pasado año.

El alcalde de Cádiz indica que Robinson fue “un enamorado de Cádiz y del Cádiz, y una persona que siempre llevó por bandera este sentimiento allá donde iba, especialmente desde el altavoz que tenía en los medios de comunicación en los que trabajaba tras su etapa como futbolista”.

“Se ha ido hoy un gaditano más”, ha lamentado el regidor, quien valora que Robinson era “una persona comprometida socialmente y con unos sólidos principios de solidaridad y comunitarios, de apoyo al más débil”. Al hilo, recuerda los estrechos lazos que ha mantenido Michael Robinson con Cádiz y con el Cádiz CF, club del que fue consejero. La Escuela Municipal de Fútbol de la ciudad ha llevado su nombre, y Robinson también ha formado parte de la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz, contribuyendo a llevar la ilusión a las casas de las niñas y niños de la ciudad.

«Un hueco imposible de borrar»

En esta línea, considera que la muerte del exconsejero del Cádiz Club de Fútbol “deja un hueco imposible de borrar pero también una colección de recuerdos y anécdotas que harán que siempre lo recordemos con cariño y como a uno de los nuestros”. “Fue un gaditano que nació donde quiso y que expresó cada vez que pudo su cariño y admiración por nuestra tierra”, remarca José María González, no sin antes enviar “un enorme abrazo para sus familiares y allegados en nombre de toda la ciudad en este día tan triste”.

Pesar en el Cádiz CF

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha mostrado su enorme pesar por el fallecimiento de una persona con la que él mantenía una afectuosa relación desde antes incluso de la llegada del dirigente a tierras gaditanas.

“Michael Robinson era uno de los nuestros, su amor por la ciudad de Cádiz y por el Cádiz CF, en el que se mojó incluso para ser consejero y se integró, disfrutó como un ultra el ascenso de su equipo, porque él consideraba al Cádiz CF como su equipo”, explica el presidente cadista.

Vizcaíno recuerda que “hoy el club está triste y estamos en deuda con él. Desde que soy presidente todo lo que he necesitado de él lo he logrado y nunca me ha pedido nada porque todo lo ha dado de corazón”.