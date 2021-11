Juan Cala en COPE: "Cervera y Vízcaino se necesitan mutuamente para hacer un Cádiz más grande"

Uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Cádiz CF es el lebrijano Juan Cala. El jugador ha pasado por los micrófonos de COPE Cádiz donde ha analizado la temporada cadista, su situación individual y todo lo que rodea al conjunto gaditano.

“No estaba bien y no era feliz en el campo", comienza explicando el jugador. "La gente puede creer que a los futbolistas nos da igual mientras juguemos pero no es así. Paramos y me quedé como último central para buscar solución a los problemas que iba teniendo. Un especialista parece que dio con la tecla y ha sido mano de santo. Sigo el tratamiento que me ha hecho con un entrenador personal y trabajando hasta que desapareció el dolor, para entonces empezar a meter la pierna”.

Se habló incluso de que pasó por su cabeza la retirada si la recuperación no hubiera llegado. “Si no hubiera encontrado una solución habría dado un paso al lado. Esperaríamos al tiempo y aquí estamos. Gracias al doctor que me buscó Manolo Vizcaíno y el recuperador, la comprensión del entrenador y del cuerpo técnico, hemos encontrado la solución. Ahora a intentar volver a ser el que he sido en estas dos últimas temporadas”.

Cervera también supo esperarle y ahora le ha devuelto la confianza. “El míster voloró mi franqueza. Esperé mi oportunidad y estaba poco a poco mejor en los entrenamientos. Mis compañeros lo estaban haciendo bien, pero por la sanción de Vato me dio la confianza y siguió dándomela en San Mamés”.

La victoria en San Mamés

Preguntado sobre si la victoria en San Mamés había llegado gracias a su vuelta, contestaba que “antes habíamos ganado sin mí y otras conmigo la he liado. El equipo no ha ganado porque yo he vuelto. Yo soy uno más en la defensa para dar mi experiencia”.

Un triunfo ante el Athletic de los llamados balsámicos. “Es soplo de aire fresco. Se ha visto a un Cádiz más valiente a la hora de defender, de anular al Athletic en ataque, en San Mamés, con el campo lleno. En la segunda parte se está un poco más en tu campo metido, pero tampoco tuvimos esa sensación de pasar peligro. El rival controla más los espacios. Lo importante es que volvimos a ganar, ha ganado confianza y competitividad. Y se ha demostrado que el grupo está por encima de la individualidad”.

No eludió contestar a la situación algo extraña vivida hace poco con temas extradeportivos. “Cuando alguien se ha equivocado en este vestuario lo que siempre se ha hecho es ofrecerle ayuda entre todos. Hemos sabido reponernos a todo y tenemos a esas personas detrás nuestra que cuando lo hacemos mal nos tiran de las orejas y cuando lo hacemos bien nos aplauden”.

Entiende el enfado en esos casos de los aficionados. “Es normal que le duela y el jugador tendrá que aceptar la crítica, aunque no esté de acuerdo en algunas cosas. Hemos aguantado el chaparrón y hemos logrado remover las sensaciones anteriores. Este vestuario es peculiar y han venido muchos nuevos que van adaptándose poco a poco”.

Vizcaíno y Cervera se necesitan mutuamente

Los oyentes tuvieron la oportunidad de preguntar a Cala, al igual que el propio Álvaro Cervera que dio la sorpresa en la entrevista y mando la siguiente cuestión al jugador lebrijano:

«Hola, Juan. Me dicen que estás en una entrevista en la radio y que te mande un mensaje o te haga alguna pregunta», empezaba señalando el entrenador del Cádiz CF.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y disparaba: «Mensaje no porque te veo todos los días, pero te voy a hacer una pregunta que sí que me interesa. Cuando seas el dueño del Cádiz CF, ¿cuentas conmigo o tengo que buscarme equipo? Venga, un abrazo».

«Cuando él termine su contrato habré acabado yo el mío. Entonces negociaremos», apuntaba Cala entre risas.

A continuación añadía: «A mí Cervera me ha dado una confianza tremenda y no puedo ponerle ningún pero. Él ha conseguido mucho en el Cádiz CF y el equipo no para de crecer año a año».

Audio





Cala también hablaba de la relación Vizcaíno - Cervera, presidente y entrenador del Cádiz CF, respectivamente. «El presidente quiere mucho a Cervera. Son muy parecidos y discuten, y a veces me ha tocado comerme alguna de esas discusiones. Los dos se necesitan para hacer un Cádiz CF más grande. Los demás intentamos ayudar para que todo vaya tranquilo y bien».

"Ojalá tuviese la mitad de ideas que Pique"

Cuestionado por la idea de Vizcaíno de un estadio nuevo, Cala se moja hasta el fondo. «Sí, veo que el Cádiz CF necesite un estadio nuevo. El nuevo Bernabéu, por ejemplo, es espectacular y aquí se podría construir algo similar en miniatura», señala Cala, quien sin duda es 'un hombre de negocios'.

Busca una ubicación es complicado, pero Cala señala: «Lo ideal sería construirlo en Cádiz capital. Si es en el mismo sitio para hacer otro bonito, mejor todavía, aunque eso es complicado».

Y en cuanto al nombre lo tiene bastante claro: «Yo le llamaría Estadio Carranza. Lo he conocido así desde pequeño. De todas formas creo que el nombre tendrían que elegirlo los abonados del Cádiz CF». Sin lugar a dudas, un dardo claro y razonable por la decisión tomada en el procesión de selección del actual nombre.

Y es que a Cala se le escapa decir «Estadio Carranza» en lugar de Nuevo Mirandilla.

Por otra parte, a Cala también se le preguntó por su futuro en el Cádiz CF. ¿Puede que en los despachos? ¿En la presidencia tal vez? El actual central del Cádiz CF respondía en los micrófonos de 'Deportes COPE Cádiz': «Ojalá que a Juan Cala futbolista le quede mucho sobre el rectángulo de juego. Ahora bien, me gustaría seguir aquí en otro papel cuando me retire. Este club reúne muchas condiciones. Estoy cerca y, aunque no llegué cadista (sí simpatizante), me hago cadista porque he vivido muchas cosas buenas. Ojalá pueda seguir ligado al club al retirarme».

¿Un Piqué a la andaluza? Cala responde en tono jocoso: «Ojalá tuviese la mitad de calidad e ideas que Piqué».

También te puede interesar:

Así vivimos el Athletic 0-1 Cádiz CF en COPE Cádiz

El Tertulión de COPE Cádiz: Fe cadista en la Catedral de San Mamés