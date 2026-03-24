Juan Cala asume el 'bloqueo' del Cádiz y la crítica: "Soy el responsable"

El coordinador de la parcela deportiva del Cádiz CF, Juan Cala, ha dado un paso al frente para analizar la delicada situación que atraviesa el equipo. En una intervención en Deportes Cope Cádiz, Cala ha asegurado que es momento de asumir responsabilidades ante la mala racha de resultados. 'Cuando las cosas van mal, hay que dar un paso adelante y hay que asumir responsabilidades', ha afirmado, reconociéndose como el máximo responsable de la situación deportiva del club.

Soy el responsable de todo lo que implique deportivamente" Juan Cala

A pesar de la preocupante dinámica, que ha incluido ocho derrotas en los últimos nueve partidos, el directivo ha descartado dimitir. Considera que las dificultades actuales son 'parte del proceso' de un proyecto que se construye de nuevo y que se inició en verano con un horizonte de tres años. 'Vienen mareadas, y en esas mareadas es cuando tú tienes que coger el timón y ser muy consciente de lo que estábamos haciendo', ha explicado, insistiendo en la necesidad de mantener el rumbo.

Un bloqueo importante

Cala ha admitido que en los últimos cuatro partidos 'se nos ha caído el equipo completamente'. Atribuye gran parte del problema a un 'bloqueo importante' y a una 'falta de confianza', asegurando que la imagen ofrecida en la última derrota 'no representa la realidad de esta plantilla'. Confía en que el equipo encuentre 'ese clic que cambie' la dinámica en los próximos encuentros y que los jugadores importantes den un paso adelante para recuperar su nivel.

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En este sentido, ha analizado el rendimiento de jugadores clave. Sobre Suso, ha comentado que 'le ha afectado también la lesión', pero confía en que su momento llegará, ya que lo ve 'implicado' y mejorando físicamente. Sin embargo, ha sido más crítico con Javier Ontiveros, de quien ha dicho que 'no ha dado su paso adelante'. 'Esperaba mucho más de él, porque el año pasado ya lo dio, incluso rechazamos una oferta importante por él de traspaso', ha lamentado.

El caso Ontiveros

El coordinador deportivo también ha abordado el polémico vídeo en el que Ontiveros aparecía de copas tras una derrota. 'Los jugadores tenemos que ser más inteligentes y en este mundo de redes sociales [...] tenemos que saber el dónde estamos, cómo estamos y cuándo hay que hacer las cosas', ha señalado. Ha confirmado que este acto 'tiene una consecuencia' y que las medidas se tomarán de puertas para adentro. Además, ha revelado que, a día de hoy, 'el estado físico de Ontiveros no es el adecuado'.

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Análisis del mercado de invierno

Cuestionado por la planificación en el mercado de invierno, Cala ha defendido las decisiones tomadas. Ha explicado que la llegada de Antoñito estaba pensada para sumar un 'extremo con gol' y que la lesión de Yuri Tabatadze, el máximo goleador del equipo hasta ese momento, se cubrió con los efectivos existentes. 'Entendíamos que teníamos cinco extremos para revertir esa baja', ha justificado, aunque admite que el rendimiento de las incorporaciones no ha sido el esperado hasta ahora.

Finalmente, Juan Cala ha enviado un mensaje a la afición, a la que entiende 'desilusionada'. Ha pedido confianza argumentando que 'esta plantilla ha sido capaz de conseguir el número de puntos que lleva'. Reconoce que la alegría solo volverá con victorias, pero se muestra seguro de que el equipo reaccionará: 'Estoy seguro de que se va a superar'.