Joseba Zaldua, en COPE: "Con los números sabemos que el 'play off' es difícil, pero hay que apretar"

Joseba Zaldua se ha ganado la confianza de Gaizka Garitano en los últimos partidos. Titular, por delante de Iza, la historia del donostierra es la de un futbolista afectado por lesiones graves y por la titularidad de su compañero de El Puerto de Santa María. Acaba contrato a final de temporada y son muchas las cuestiones por las que el veterano futbolista atiende a la Cadena COPE tras la decepción de la derrota en Tenerife.

"No estuvimos bien en la primera parte. No sé si por el clima, el viento en contra o lo que sea. Quieres buscar el motivo pero el partido fue como fue y lo que tenemos que hacer es aprender y preparar el próximo partido de la mejor manera posible. Sabíamos que nos podíamos poner a cuatro puntos. Ganando estábamos cerca y ahora seguimos a siete quedando diez partidos. Estando a cuatro metías miedo a los rivales y ahora quedando tanto y haciendo números la verdad es que está complicado, pero tenemos que centrarnos en el partido a partido. Si competimos bien sabemos que podemos ganar a cualquiera", reconoce. "Tenemos que ir partido a partido y veremos que pasa", reconoce el que fuera jugador de la Real Sociedad.

El jugador sabe que la situación es compleja para estar más arriba. "El objetivo de la temporada era ascender. No estuvimos bien en la primera parte de la temporada y eso nos ha afectado. Ahora o ganas muchos partidos o está muy complicado llegar a la zona de arriba", reconoce.

su competencia con iza y el fin de su contrato

El futbolista, ahora titular, ha estado mucho tiempo siendo el suplente de Iza. "Nos llevamos muy bien. Es verdad que yo he tenido lesiones también que me han afectado pero creo que es una competencia muy buena", destaca.

De Garitano reconoce que "está haciendo un trabajo muy bueno. Tiene una relación más separada del futbolista, que es normal, pero creo que está trabajando muy bien en el club".

El jugador acaba contrato a final de temporada. "Siempre he estado feliz en Cádiz. Me encantaría seguir aquí. Cuando llegue el momento nos sentaremos y veremos las dos partes pero tanto mi familia como yo estamos muy felices en Cádiz. Estoy dispuesto a seguir", reconoce. "No me gustaría irme de Cádiz sin devolver la categoría a Primera".