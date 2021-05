Hugo Rodríguez: "El San Fernando no tiene motivos para no contar conmigo pero lo acepto"

Ha sorprendido mucho que uno de los jugadores más importantes en la última temporada del San Fernando CD no continúe en la siguiente campaña. Hugo Rodríguez no sigue en el San Fernando a pesar de su importancia en el equipo.

"Ha sido una sorpresa mayúscula porque las negociaciones durante toda la temporada ha sido de renovar. Siempre me han dicho que iba a continuar. He estado todo el año esperando pero siempre con la noticia de que iba a renovar. Cuando acaba la temporada me comunican que no tienen pensamiento de renovarme, a pesar de que han estado diciendo lo contrario todo el año".

El futbolista reconoce que no se lo esperaba. "Estaba muy involucrado en el San Fernando y con muchas ganas de seguir. Estoy sorprendido porque no encuentro motivos y tampoco me los han dado. Me da pena porque quería seguir y la gente me ha dado mucho cariño. El club no tiene motivos para no querer contar conmigo, ni deportivos, ni extradeportivos. Puede que haya pesado un poco que el equipo no se haya metido en el play off de ascenso a última hora, otra razón no encuentro".

"La temporada no ha sido mala, yo le pongo un notable alto. Nos hemos quedado fuera del play off en la última jornada en un partido que nos salió mal. Vamos a jugar en la Primera RFEF que era el gran objetivo. Si el club se quiere tomar de otra manera no haber jugado la fase de ascenso pues no lo se. En dos temporadas me he perdido tres partidos", recuerda el jugador.

Con la música a otra parte

Con todo, el jugador no pierde la oportunidad para agradecer el cariño de la gente y pensar en el futuro. "Me quedo con el orgullo de haber defendido esta camiseta y con el apoyo de los aficionados. Hay que irse agradecido y de buen grado con el San Fernando. Si te vas con un buen sabor de boca pues mucho mejor. Me he gando el cariño de la gente en dos temporadas", recuerda.

Y ahora, a pensar en el futuro. "Tengo algunas ofertas pero tengo que valorarlo todo bien. Lo importante es que la vida continúa y hay que seguir jugando. Tengo ilusión que no puede faltar nunca para muchos proyectos", apunta.