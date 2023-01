El debate del Cádiz CF: Rubiales contra Vizcaíno y el partido en Sevilla

El Cádiz - Elche y su bochornosa actuación arbitral se ha convertido en una guerra entre la Federación, con los árbitros a su cargo, La Liga, con Javier Tebas presente en la sombra, y el Cádiz CF, con su presidente Manuel Vizcaíno como cabeza visible. Una lucha en la que por ahora el que peor parado está saliendo es el equipo cadista, pues los dos puntos que le quitaron ante el Elche nadie se los va a devolver.

El último capítulo de este juego de tronos ha sido el protagonizado por la Federación con el Comité de Competición. El organismo ha abierto expediente sancionador al presidente del Cádiz CF por expresarse de manera libre en un país democrático. Se ve que a la Federación le sigue sin interesar que haya libertad de expresión en el mundo del fútbol.

Pues bien, dentro de dicho expediente sancionador se recogen palabras que Vizcaíno no ha dicho en ningún momento. Según la Federación el presidente del Cádiz ha utililzado el verbo robar en varias de sus declaraciones en radio, cosa que no ha hecho en absoluto y de la que, evidentemente, no hay prueba alguna.

Según desvela la Cadena COPE, en dicha denuncia aparece la frase “Estoy esperando a que me devuelvan los puntos que nos han robado”, cuando en realidad las palabras de Manuel Vizcaíno fueron “Estoy esperando a que me devuelvan los puntos que nos han quitado”.





