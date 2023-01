El debate del Cádiz CF: las palabras de Vizcaíno sobre el mercado, Lucas y su mensaje a la afición

«He hecho todo lo posible para que Lucas no saliera del Cádiz CF». Así analizó el presidente del Cádiz CF la marcha de Lucas Pérez del equipo gaditano el pasado 31 de diciembre.

Manuel Vizcaíno, que atendió a los medios de comunicación del Hospital Puerta del Mar durante una tradicional visita a los enfermos, dejó claro que «la pérdida deportiva es muy grande, pero el jugador se quería ir. No olvidemos que la esclavitud se abolió hace más de un siglo. Era absolutamente imposible que Lucas se quedara. El jugador ha pagado de su bolsillo una parte de su traspaso, que no queríamos hacerlo, pero que hemos tenido que hacer». Y es que el presidente del Cádiz CF señaló:« La hoja de ruta de Lucas Pérez era que saliera el verano pasado.

Conseguimos convencer al jugador entonces y hemos presionado hasta la extenuación. No conozco otro caso como el de Lucas Pérez. Se pusieron todas las pegas y al final hemos vendido a un jugador muy importante para nosotros que no olvidemos que quedaba libre y quería irse al equipo de su tierra».

Mensaje crítico a la afición

Cuando el entorno más preocupado está por el devenir del Cádiz CF, sin olvidar que el equipo está en Primera División, el presidente cadista ha tratado por un lado de echarse la responsabilidad a la espalda de la situación, pero a la vez darle un palito al cadismo recordando que no, que al equipo no se le pita independientemente de cómo esté jugando el conjunto de Sergio.

Un mensaje a la afición en todo regla que Manuel Vizcaíno ha explicado de la siguiente manera. “Siendo respetuoso con la afición del Cádiz, soy el máximo responsable y el culpable de la situación del Cádiz. Vuelvo a pedir, respetando a todo el mundo, que en el minuto 75 no se puede pitar al equipo. Hay que pitar al presidente antes o después del partido”.

El mensaje del presidente se basa en lo que puede apretar una afición como la cadista en momentos complicados. “El estadio tiene fama por ser de los estadios que más aprietan del mundo. Si hay críticos que me digan de todo cuando acabe el partido pero no se puede pitar al equipo en el minuto 75 porque los jugadores necesitan al equipo”, apunta el presidente. “Siempre he respetado que la gente esté preocupada. No podemos dejar al equipo solo esté jugando como esté el equipo.