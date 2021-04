David González, el futuro del motociclismo español está en Medina Sidonia

La provincia de Cádiz vive el mundo de las motos con pasión. El Gran Premio de España de motociclismo así lo dice cada año convirtiendo a Jerez en la capital mundial del motor.

No muy lejos en el tiempo, un piloto de Medina Sidonia quiere seguir la estela mundialista de gaditanos como Alberto Moncayo o actualmente Marcos Ramírez. A sus 13 años, David González ya compite en Cuna de Campeones, la cantera nacional a escena en el Campeonato de España de motociciclismo.

"Te acostumbras a coger velocidades que se acercan a los 200 kilómetros por hora", reconoce en COPE el piloto. Una pasión que le viene desde los 3 años. "Mis padres me subían a mini motos, empecé con una de cross y luego me pasé a la velocidad. Mi padre es mi mecánico y mi madre forma parte también de mi equipo. Lo más importante es disfrutar encima de la moto, si puedo ganar bien, pero lo más importante es disfrutar y no caerme", apunta.

El comienzo de temporada de David ha sido espectacular. Y es que fue uno de los pilotos más destacados en el comienzo de Cuna de Campeones. El joven de Medina se llevó una victoria y un segundo puesto en la categoría de Promo3, dos carreras en las que mostró un gran ritmo y en las destacó respecto a sus rivales. González, además, consiguió la pole position el sábado en su categoría con un mejor tiempo de 1:54.922.

Cabe destacar el meritorio segundo puesto de González en la segunda carrera con unas condiciones de pista muy complicadas, y es que, el domingo, la meteorología cambió. Durante la mañana la lluvia hizo acto de presencia en algunos momentos, por lo que la pista mostraba condiciones mixtas al inicio de la carrera, y el buen ritmo fue clave: “La segunda carrera fue algo más difícil porque la moto no me arrancaba y he tenido que salir desde la última posición. Aun así, el equipo ha hecho un gran trabajo, la moto iba muy bien y he podido pelear hasta la segunda posición”, declaró el piloto andaluz.

La ilusión de competir en el Mundial de Moto GP

David González tiene una ilusión enorme de competir con los más grandes del Mundial. Algo que no le quita el sueño y que prefiere afrontar poco a poco, dando los pasos que debe dar.

"Tengo muchas ganas de estar ahí pero hay que ir paso a paso, sin dar pasos agigantados. Me encantaría estar en el Mundial pero soy consciente que me queda mucho trabajo por delante aún. Ahora a mediados de mayo tengo una nueva cita de Cuna de Campeones de competir en Navarra".

Respecto a su piloto favorito, el asidonense reconoce su pasión por Marc Márquez, Maverick Viñales y Joan Mir. Al primero de ellos lo ve favorito para ganar en Jerez. "Tengo dudas con Marc, dependerá de la moto porque en Jerez es difícil escaparse si no tienes un ritmo alto", reconoce.

