El Cádiz CF prepara la vuelta del público ante las dudas de los aficionados

La vuelta de los espectadores a los estadios del fútbol profesional en España está cerca de convertirse en una realidad. Así lo apuntaba 'El Partidazo de Cope' la pasada noche. Y lo hacía anunciando una serie de pautas a seguir.

El próximo lunes se enviará a los equipos de LaLiga el protocolo para la vuelta prevista a partir del 9 de mayo. Sería con una entrada y salida escalonada en los estadios y únicamente con presencia de los aficionados locales en estos encuentros.

Siempre se tendría que respetar la distancia de dos metros entre los aficionados, que además deben acudir obligatoriamente con una mascarilla. Además no se podrán abrir los bares en el interior de los estadios.

En este sentido, el Cádiz CF ya trabaja en ese supuesto y así lo ha transmitido a través de un comunicado oficial.

El comunicado apunta lo siguiente:

"El Cádiz Club de Fútbol ya trabaja en la posibilidad de que en algún momento de esta temporada puedan darse las condiciones para el acceso de un porcentaje de abonados al estadio Ramón de Carranza. Aunque aún no se ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto.

Para ello se ha decidido que, en el momento que se conozca en qué partidos se dispusiera de un porcentaje de aforo a ocupar, este sería respetando el orden numérico del carnet de abonado de la temporada 20/21. El acceso estaría limitado en la cuantía de espectadores que puedan acceder al recinto, que se espera sea informado por parte de las autoridades competentes.

��️ El Cádiz se prepara para un posible regreso de público a Carranzahttps://t.co/bdBsAnjFYH — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 29, 2021

Cuando llegue ese momento, el club colgará un formulario en la web oficial www.cadizcf.com donde los abonados, podrán elegir a qué partido quieren acudir, teniendo prioridad los que tengan un número inferior de carné hasta completar las plazas de las que se puedan disponer.

Las dudas de las peñas y un posible sorteo

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas del Cádiz CF, Juan Antonio García, no oculta sus dudas sobre el proceso. "Aún no sabemos nada de manera directa por parte del Cádiz CF. Tampoco en Aficiones Unidas hay nada claro al respecto. Es verdad que ahora el club ha mandado un comunicado con la idea pero todavía nosotros no sabemos nada más allá de lo que ha dicho la entidad", explica Juan Antonio García.

El presidente recuerda que "no es lo mismo 5.000 aficionados en un campo, que ese mismo número en el Camp Nou. Lo más coherente sería un porcentaje del aforo", explica en relación al número de aficionados que se está hablando de cara a la vuelta a Carranza y a otros estadios.

"El hecho de ser peñista o abonado de cara al club es lo mismo, no hay ventajas. No es lo mismo que vayan a hablar 15.000 abonados con el club, que a través de las peñas se canalice la comunicación con el club. Si solo dos partidos y lo hacemos por orden de antiguedad se podrían quedar más de 5.000 abonados del Cádiz sin poder asistir esta temporada ya que el club supera los 16.000 abonados. Quizás lo más coherente sería un sorteo para que así le pudiera tocar a más gente porque solo son dos partidos. El tema es muy complicado", recuera del presidente de las peñas.

"Hay muchas ganas de volver a Carranza, es algo que estamos percibiendo desde hace semanas en la afición, incluso toda la temporada, pero tenemos muchas dudas del tema", explica el presidente de la peñas.

