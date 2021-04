"Una de las claves del Cádiz CF ha sido los puntos que ha logrado antes los grandes"

Si un entrenador es feliz en estos momentos es el gaditano Antonio Calderón. Está cuajando una gran temporada en la Balona con la que ha conseguido estar en la nueva categoría, Primera División RFEF. Un éxito importante para el club de La Línea.

"Estamos haciendo una buena temporada la verdad. Hemos conseguido el objetivo de meter al club en una nueva categoría que va a ser más atractiva y para la Balona es un éxito porque es su segundo ascenso en los últimos años", explica.

La temporada no ha sido nada fácil por la pandemia, los casos de coronavirus y estar sin público en los estadios. "A todo eso hay que añadir que ha sido una liga muy corta. Solo diez equipos y pocas jornadas y ha sido una montaña rusa".

Calderón ha encontrado en La Línea un lugar idóneo donde trabajar. "Estoy muy contento aquí en la Balona. Estamos haciendo cosas importantes y la verdad es que estoy satisfecho. Cuando fiché el proyecto del club era muy bueno y muchas veces hay cosas más importantes que el dinero. Voy renovando año a año y ahora mi idea es continuar entrenando a la Balona aquí en La Línea", explica el entrenador.

La temporada del Cádiz

Como gaditano y cadista, Calderón analiza la temporada del Cádiz. "Sí, veo al Cádiz salvado. Tendrían que pasar muchas cosas para que no lograra la permanencia. Lo más importante es que es un equipo fiable y eso es lo primordial. Además los perseguidores tienen que hacer muchas cosas para alcanzar al Cádiz".

"Hay una circunstancia clave en la temporada que han sido los partidos ante los grandes porque ahí el Cádiz ha sumado puntos que ahora mismo le permiten tener una diferencia con el descenso. Esa distancia se la ha dado ganar al Madrid y Barcelona, siete puntos claves", explica Calderón.

Respecto al trabajo de Cervera, el técnico explica que "si algo ha caracterizado a Cervera es que es un entrenador inteligente. Le ha dado al equipo lo que necesita en todo momento, sabiendo lo que tiene que hacer y la plantilla ha creído en todo lo que su entrenador le ha dado. Yo conozco bien a Álvaro porque he jugado con él en Primera División. Considera que tiene un equipo en el que lleva trabajando muchos años y que no tiene nada que cambiar por el hecho de jugar en la máxima categoría. Eso no quita para que él vaya moldeando ciertas cosas con el tiempo, que seguró hará con otros futbolistas".

Creer en la idea de Cervera

Una de las cosas que ha logrado Cervera ha sido la identificación con la afición y con la ciudad de Cádiz. "Todo ello demuestra que el cadismo es inteligente. Si tengo un equipo que no tiene capacidad para jugar como el Barcelona no puedo pretener que haga eso. Ganar partidos no es nada fácil y eso lo tiene que en cuenta la afición, hay que darle mucho valor a lo que el entrenador hace y en que los jugadores crean en el técnico, caso de Álvaro Cervera. Los clubes deberían apoyarse mucho más en las ideas de los entrenadores".

"Lo importante es que el futbolista siempre que salga a competir lo dé todo, y en el Cádiz hay un trabajo importante", añade.

Calderón recuerda su pasado con el entrenador del Cádiz cuando ambos eran jugadores del Mallorca. "Álvaro daba muchas asistencias, yo le daba algunos goles pero él a mi también. Era muy rápido y centraba bien. Yo creo que él me ha dado más balones a mí que yo a él", apunta entre risas.

