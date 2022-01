"Hemos pagado al Ayuntamiento por organizar una carrera solidaria"

No está siendo nada fácil organizar una prueba deportiva en Cádiz. No es que se pida ayuda económica al Ayuntamiento, que quizás no estaría mal viendo lo que repercute cualquier evento en una ciudad que se presta al deporte, solo se reclaman facilidades, no poner trabas de todo tipo. Algo que parece, hoy por hoy, casi imposible con este Ayuntamiento y esta concejalía de deportes.

El último ejemplo está con la San Silvestre gaditana, la prueba que en apenas cinco años ha gozado de un éxito envidiable con más de mil participantes en la última edición. Su carácter lúdico, festivo y también solidario, hacen de una prueba una de las más esperadas en la provincia de Cádiz.

Organizada por el Club Atletismo Olimpo, su presidente, Raúl Plazuelo, ha denunciado la cantidad de dificultades a las que se han enfrentado este año por culpa del conflicto entre Ayuntamiento y Policía Local, y que han desembocado en más vicisitudes del propio consistorio. Todo hace casi imposible que la prueba pueda tener continuidad en 2022.

"Nos hemos llevado un disgusto grande. En el mes de noviembre nos dijeron desde la concejalía de deportes que se iba a garantizar la seguridad como siempre pero luego vimos que no era así y que se estaba faltando a ese compromiso. Ha sido un suma y sigue. Esta prueba la organiza un club de manera altruista y sin ganar nada para que Cádiz tenga una prueba deportiva de envergadura. Una prueba que está abierta a todo el público y no clasistas, como es la Sail GP en el que solo participan unos pocos", explica Plazuelo.

El presidente relata que les han hecho pagar tasas municipales por parte del Ayuntamiento al organizar la San Silvestre. "No a todas las entidades se les cobran esas tasas, algo que me parece bien porque hay que fomentar actividades en beneficio de la ciudad. Son tasas desorbitadas por organizar una prueba deportiva solidaria alcanzando más de 2.000 euros". La desgracia para el club es que el concejal de Deportes, José Ramón Páez, no se ha dirigido a la entidad gaditana. "No tenemos ninguna comunicación con el Concejal ni con nadie del Ayuntamiento. Solo a través de un correo que nos ha mandado el Instituto Municipal de Deportes, nadie se ha molestado en saber nada de la San Silvestre y el día de la prueba no hubo representación del Ayuntamiento. Nadie".

"Pagamos al Ayuntamiento por organizar una carrera"

El único medio en el que se ha expresado José Ramón Páez ha sido en redes sociales. "Nos ha criticado y ha hecho comentarios fuera de lugar diciendo que entiende ahora por qué hay dos clubes de atletismo en la ciudad. Este señor no está capacitado para el puesto que ocupa. Un concejal de deportes tiene que estar por encima de estas cosas".

Raúl Plazuelo apunta que "es cierto que los clubes deportivos pedimos subvenciones, y la pedimos para organizar una prueba deportiva. Hay que recordar que una de las funciones del Ayuntamiento es fomentar el deporte, cosa que no hacen y sí hacemos los clubes. La subvención del Ayuntamiento es en torno a 2.000 euros que nos sirve para esta prueba y que por otro lado tenemos que pagar unas tasas de 3.000 euros. Al final estamos pagando al Ayuntamiento por organizar una prueba que recauda fondos para gente necesitada. Una prueba solidaria".

Raúl Plazuelo recuerda que "ahora mismo aparcamos la San Silvestre, no podemos hacerla y vemos muy complicada que con este Ayuntamiento pueda continuar", sentencia.

