Caso Cala - Diakhaby: "Sin pruebas y sin que se recoja en el acta es muy dificil demostrar un insulto racista"

La Liga y la Federación han abierto una investigación sobre el presunto insulto racista de Cala a Diakhaby, según la denuncia del jugador del Valencia al árbitro del partido. Sin pruebas de nada, la conclusión es que poco recorrido puede tener un tema que es bastante complejo y complicado.

Isaac Fouto, periodista de COPE, lo explica así: "Una vez que ya sabemos que los árbitros no vieron nada y que a día de hoy los operadores televisivos de La Liga no tienen imágenes de ese presunto insulto racista, se abre procesos en La Liga y la Federación. Por parte de La Liga se van a ver todas las cámaras, que son las mismas de Mediapro donde no hay pruebas de nada. Sin pruebas poco se podrá hacer. Por su parte el departamento de Integridad de la Federación, que se reune todos los lunes, analiza el caso con el acta arbitral y todo lo que se está diciendo. Abrirá una investigación para que Competición abra expediente si lo estima oportuno".

"Si hubiera una imagen tendría que ser muy clara"

Fouto entiende que sin la versión del árbitro, que no escuchó nada, y sin imágenes, poco más se puede hacer. "Como no hay pruebas y no se puede demostrar los órganos rectores del fútbol poco pueden hacer", explica Fouto. "No hay imagen ni sonido de lo que ha pasado. Eso no quiere decir que Cala sea inocente pero hay que preservar la presución de inociencia. Es cierto que no tiene porqué existir un sonido o algo para que esto haya pasado. Si hubiera una imagen tendría que ser muy clara sobre lo que presuntamente Cala le dijo a Diakhaby. O el árbitro lo recoge en el acta y da fe de ello o es muy complicado que este tipo de denuncias prospere", apunta.

.@Tebasjavier, presidente de @LaLiga: ''Hemos hecho un procedimiento interno de investigación''.



''La Liga no permite nada de racismo en nuestro fútbol''. #NoticiasVamospic.twitter.com/fC0HSxSa34 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 5, 2021

Fouto habla de un reglamento que en estos casos tiene sanciones muy duras. Cosa que sin pruebas no se podrá sancionar, evidentemente. "Son sanciones muy duras, son sanciones ejemplarizantes. Cala podría tener una inabilitación de cinco años", recuerda el periodista de COPE.

�� EXCLUSIVA #GOLAZO ��



��️�� Juan Cala:



�� "Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder. Mañana hablaré en RP"



�� "Parece que en este país no hay presunción de inocencia" pic.twitter.com/KpYDGZwMnt — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 5, 2021

Cala: "No se respeta la presunción de inocencia"

A la espera de las explicaciones del futbolista de Lebrija, Cala ha sido pillado por las cámaras de GOL Televisión en su pueblo natal. El futbolista ha reconocido que está "tranquilo" y que "no me voy a esconder", apunta el central del Cádiz CF.

Asimismo, Cala no ha perdido la oportunidad para defenderse recordando que es inocente hasta que se demuestre lo contrario: "Parece que en este país no hay presunción de inocencia", ha explicado el zaguero amarillo.

Son las primeras palabras públicas del jugador tras el comunicado del Cádiz CF y la defensa de Álvaro Cervera sobre su futbolista en las últimas horas.

