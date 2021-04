Cádiz - Valencia: Paso adelante para la permanencia en un día para olvidar (2-1)

Un triunfo importantísimo. Una victoria clave en el momento justo. El Cádiz sumó tres puntos vitales en su lucha por la permanencia ganando a un Valencia que tuvo más llegadas pero menos gol. Ganar acerca mucho al conjunto amarillo a una salvación que ve mucho más cerca gracias a los 32 puntos de su casillero.

Un partido que sin duda estuvo marcado por la polémica y por todo lo que pasó en el minuto 29 de la primera mitad. Con 1-1 en el marcador tras el gol de Cala y el empate de Gameiro, el encuentro se detuvo casi media hora tras la retirada a vestuarios del Valencia. Un presunto insulto racista de Cala al valencianista Diakhaby fue el origen de un enorme lío del que no hay una sola prueba más que la versión de ambos lados.

El Valencia finalmente decidió no seguir con la suspensión del partido, ante el riesgo de perder el encuentro en el que ello prevaleció, o eso parece, por defender a su compañero Diakhaby. Se reanudo sin el jugador del Valencia y en el descanso sin Cala que también fue susituido.

Ya intentando recuperar la normalidad del choque el Valencia tuvo más llegada, rozando el gol en varias ocasiones. Pero una vez más el pundonor de un equipo que no se riende y trabaja una enormidad encontró su recompensa. Un buen centro de Alejo lo remató Mauro en el minuto 87 para lograr una victoria que deja la salvación muy cerquita para el conjunto de Álvaro Cervera.

Cervera: "Cala no ha insultado a nadie"

La rueda de prensa de Álvaro Cervera también se conducía básicamente por todo lo sucedido entre Cala y Diakhaby antes del descanso. La versión del entrenador cadista era la que le explicaba su jugador, que no había existido insulto alguno y que el Cádiz esun equipo honesto y leal.

"He visto lo mismo que ha visto el resto. El Valencia se ha ido del campo a raíz de que un jugador de ellos decía que Cala le había insultado. Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador y hemos esperado a que nos dijeran que había que salir otra vez. Yo veía que Cala no estaba como siempre, me ha dicho que esperara al descanso. Me dice que en ningún momento he insultado al jugador y creo a mi jugador. En estas cosas el que hace una cosa así la tiene que pagar pero lo he quitado por la tarjeta y por la propia situación", explicaba Cervera.

El técnico no ocultaba que "esto es la primera vez que me pasa. Le he preguntado al árbitro y me ha dicho que ha hablado con los árbitros. Cala ha repetido que en ningún momento ha insultado al jugador. Cometemos muchos errores pero somos un equipo muy leal y honesto. Se que han dicho muchas cosas porque en cada esquina había dos o tres gritando. Cala me dice que espere al descanso y la situación con una tarjeta y todo lo que está pasando me da miedo y por eso lo cambio. Lo conozco y lo veo cabizbajo, se me acerca y me dice que espere al descanso y repite que no ha insultado al jugador del Valencia".

‼️ Comunicado oficial del Cádiz Club de Fútbolhttps://t.co/H681miaio8pic.twitter.com/zJaYQ1ednR — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 4, 2021

La situación no fue para nada sencilla viendo todo lo que estaba pasando. "Por momentos hemos estado bien ante un equipo bueno como el Valencia. Dentro de lo que ha sido el partido, no lo hemos perdido en el cuarto de hora final de la primera parte por poco. No lo hemos perdido ahí, en el descanso hemos hablado también de fútbol pero no me gustaría que se volviera a producir una cosa así porque el fútbol es un deporte muy noble y no debe pasar. Hay cosas aislados como el de hoy. Tengo un jugador que en ningún momento ha insultado al rival".

