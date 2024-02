Carlos Coello: "Me puedo retirar tranquilo pero quiero llegar a los cien combates"

Carlos Coello saborea aún su cuarto cinturón de campeón del mundo de Muai Thay. Lo ha logrado en su ciudad, Cádiz, y su colegio, San Felipe Neri. Motivos más que suficientes para estar en un momento dulce, sabiendo que a sus 34 años no le queda mucha carrera pero "quiero llegar a los cien combates, estoy a 14 de llegar. Tengo que defender ahora el cinturón de campeón y algún combate más este 2024", explica en COPE.

Todo tras un combate en San Felipe "muy duro, hubo momentos que noté los impactos de mi rival y creía que podía perder el combate. Me sorprendió muchísimo su forma de competir porque la mayoría de combates los acabo limpio y este ha sido muy duro porque lo he acabado lesionado. Me sentí superior durante todo el combate pero cada vez que impactaba uno de sus golpes creía que lo podía perder".

Una de las imágenes del combate fue la señal de respeto de Carlos Coello a su rival. "Me arrodillé y me preocupé por él porque esto es deporte y es la vida. Evidentemente quiero ganar pero nunca se puede perder el respeto por el contrincante".

Antes, el codo salvador de Coello le permitió ganar. "Sabía que el árbitro iba a parar el combate en cuando la brecha de mi riva. En ese momento respiré aliviado pero siempre tuve mucho temple".

Carlos habla del futuro, sabiendo que le queda poca carrera por eso "me podría retirar tranquilo pero quiero competir más y luchar por mi proyecto de la escuela de valores con el apoyo privado y de las instituciones".