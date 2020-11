Carlos Coello, el luchador incansable: "Me gustaría volver a pelear en Carranza"

Ha vuelto ganando. Carlos Coello volvió a subirse a un ring y se impuso a su rival el joven y duro tailandés Paruhatlek NokyanladKrabang. Una cita en la que el triple campeón del mundo de Muay Thai volvía a pelear ocho meses después.

"Tenía muchas ganas de volver a luchar porque han sido unos meses de altibajos y muchos combates cancelados. Estar compitiendo al máximo nivel es muy importante y además es bueno para tener la mente enfocada en los objetivos y no pensar demasiado en problemas y lo que estamos pasando", explica el deportista gaditano.

Coello repasa como fueron los momentos previos al combate. "Es la primera vez que he estado ocho meses sin competir y tenía muchos nervios antes del combate. La pelea fue en el Estadio Omnoi de Bangkok y el pesaje fue solo seis horas antes, eso hizo que no tuviera demasiado tiempo para descansar antes del combate. Fue una experiencia nueva para mi", explica el triple campeón del mundo.

"Yo descanso durmiendo en los momentos previos al combate, luego intento no perder la concentración y estar poco a poco metiendo tu cuerpo en la pelea", destaca.

Volver a pelear en su ciudad y el Cádiz CF

El luchador gaditano anela volver a su tierra. "Tengo muchas ganas de volver a Cádiz pero para ver a mi familia. He competido varias veces en mi ciudad y solo he perdido la ocasión del Estadio Ramón de Carranza, eso hace que tenga esa espinita de volver a pelear en el estadio. Tengo buena sintonía con Manuel Vizcaíno y siempre me ha ofrecido la posibilidad de pelear en el coliseo".

Collo sigue como un aficionado más al Cádiz CF. "Nadie esperaba el inicio de temporada del equipo. Lo bueno es que está trabajado y tiene un entrenador que sabe lo que quiere. Tenemos que disfrutar de lo que estamos viviendo y conseguir la permanencia. Muchas veces pienso cómo sería todo con público en las gradas pero bueno es la situación que nos ha tocado vivir".

Sobre la situación de la pandemia en Tailandia, Collo explica que "hay pocos casos porque se cerró el país a cal y canto casi desde el principio. Ahora todo el que viene tiene que pasar una cuarentena en un hotel que paga el Gobierno. Los tailandeses le cogieron miedo al virus desde hace meses. No hemos tenido más de 4.000 casos en un país de 65 millones de habitantes", apunta el gaditano.