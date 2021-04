Juan Cala: "No he insultado a nadie, se ha montado un circo en el que todo vale en este país"

El jugador Juan Cala compareció ante más de cincuenta medios de comunicación tras las acusaciones de racismo por parte del Valencia y del jugador Diakhaby en lo acontecido en el partido Cádiz - Valencia del pasado domingo.

En primer lugar, comenzó realizando una exposición de los hechos acontecidos en el Cádiz-Valencia: "Todo empieza en un córner a favor del Valencia. Diakhaby cae sobre mí, recibo un golpe, reclamo falta y me reclama que me levante, y queda ahí. Después viene el gol, la tarjeta y la jugada desafortunada en la que una falta a favor tengo otro lance de juego con el jugador, recibo un golpe, donde caigo y reclamo como todo el mundo reclama. Le digo déjame en paz y sigo para adelante. El jugador se desentiende, se viene hacia mí diciendo que se relajara, le digo que se relajara diciendo que no he dicho eso y se forma la tangana. Yo pienso que viene a provocar una segunda tarjeta, me quedo fuera de la trifulca viendo qué podía pasar, viendo qué decide el árbitro. Saca amarilla al jugador del Valencia y monta en cólera. Luego pasan las imágenes desafortunadas con la imagen de Gabriel Paulista repitiendo lo que le ha dicho el compañero. Me quedo con cara de asombrado y todo lo demás se ha visto luego. Esa es mi posición. Nunca he dicho negro de mierda, no se lo he dicho y está bastante claro".

Cala va más allá, sobre todo lo sucedido a continuación: "Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si yo pido perdón se vuelve a jugar, dejo el fútbol. Es falso. Es un circo mediático lo que llevo sufriendo desde hace un par de días. Es un linchamiento público. Después de ver el vídeo bochornoso que hace el presidente junto a su jugador al lado, espero que ese presidente cuando saliera del vídeo se fuera al juzgado de guardia a denunciarme porque yo lo voy a hacer. Yo lo voy a denunciar".

"Me buscan la segunda amarilla"

El central cadista siguió respondiendo a todas las cuestiones planteadas: "Yo lo que creo en primer lugar es que busca la segunda tarjeta, cuando le intento calmar y explicarme a partir de ahí lo que se ve es un jugador instando a que se vayan del campo cuando parecía que estaba tranquilo, el árbitro le saca amarilla y esto pudo hacerse más sencillo. Somos profesionales del fútbol, que nos cojan a los dos con el árbitro delante y que digamos lo que ha pasado. A partir de ahí, que se solucione. Lo que está claro es que yo intento calmarle. Le intento hacer ver que no he dicho eso. Veo jugadores yendo de un lado a otro, veo todo el espectáculo que se formó y que hemos visto. Hay más de 20 cámaras, micrófonos, 22 jugadores, 3 árbitros, nadie se entera. Nadie dice que lo ha oído".

"Estoy en shock"

Cuestionado por el momento en el que se detiene el juego, continúa dando su valoración: "El único que se dirige a mí del Valencia es el delegado para preguntarme qué ha pasado. Le comento que es un espectáculo lo que se está sufriendo, que es un bochorno. Me quedo en estado de shock. Luego en el vestuario pasa lo que pasó, nadie del Valencia me dice nada. Llevo 12 años como profesional, he vivido mil experiencias por todo el mundo. No tengo ningún problema en sentarme con él en una habitación. Después del circo que se ha montado y este linchamiento que he sufrido sin pruebas.

Cala insistía: "Me han juzgado antes de terminar el partido sin escuchar mi versión. Se han arrimado a ganar protagonismo, votos. No tengo problemas. Es lo que debería haber pasado. Estamos dañando el fútbol español, no hay racismo entre los jugadores del fútbol español. Yo no soy periodista, nada más terminar el partido me reúno con el presidente y le digo que quiero salir inmediatamente y mi presidente me recomienda que no, que ya he sido juzgado, que todo lo que voy a decir lo van a utilizar en mi contra, que soy inocente y que todo se iba a esclarecer. He salido cuando el Cádiz CF ha creído oportuno. Soy un trabajador del Cádiz y aquí estoy".

"Emprenderé acciones legales"

Para finalizar, sentenciaba: "Emprenderé acciones legales contra todas las personas que han jugado con mi imagen y mi honor. Estoy muy emocionado porque desde que pasó he recibido cientos de mensajes y llamadas de excompañeros, compañeros, directores deportivos, empresarios, proveedores, mi plantilla. Estoy muy contento de pertenecer a la familia a la que pertenezco. Agradezco públicamente el apoyo en momentos complicados. Tengo que agradecer a mi club, mi institución, mis compañeros, mi entrenador, a todos. No ha habido ningún compañero en mi carrera futbolística que me pueda acusar de lo que se me acusa, y si hay alguno que pueda acusarme le pido por favor que salga y lo diga".

