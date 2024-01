Cádiz - Valencia: insostenible (1-4)

La situación del Cádiz es ya prácticamente insostenible. De hecho el único que a día de hoy la sostiene es el presidente Manuel Vizcaíno. Porque Sergio va a seguir siendo entrenador del Cádiz al menos hasta el partido del próximo viernes frente al Alavés en Vitoria, un rival directo que viene de ganar al Sevilla, nada más y nada menos.

Todo tras un encuentro malo de solemnidad de un Cádiz que da señales de agotamiento en todos los sentidos, un equipo tocado que está hundido en juego y sensaciones. Aguantó la primera parte ante el Valencia gracias a un penalti de VAR, pues en los primeros minutos el cuadro visitante se adelantaba tras un nuevo error colectivo en defensa.

La segunda parte fue otro esperpento cadista. Autopista para que el Valencia pusiera el segundo y a partir de ahí el Cádiz desapareció, se hundió y bajó los brazos. Ni los cambios ni el amor propio, el Cádiz tiraba el partido y en el descuento llegaban dos goles más que dejan al cuadro cadista con 16 jornadas sin ganar.

Las palabras de Sergio

El catalán reconocía que es «una derrota muy dolorosa» y que «con la racha que llevamos argumentar algo es muy difícil». Además, añadía que «a uno le duele que la afición le cante lo que me han cantado, pero lo entiendo», en alusión a los cánticos que la afición ha vuelto a repetir pidiendo la destitución del técnico. «No queda otra que seguir trabajando. Hoy el equipo no ha salido mal, aunque la primera acción ya demuestra el estado emocional en el que nos encontramos. No tenemos solvencia ni contundencia y estamos débiles. Aunque nos hemos repuesto y hemos hablado en el descanso que el partido estaba para meterle mano. Tras el segundo gol, el equipo ha perdido el alma que tiene, y eso es algo que no podemos perder«, manifestaba Sergio.

Acerca de su futuro, el técnico catalán era tajante y contestaba que «se lo tendrás que preguntar al presidente». Lejos de ahuyentar la cuestión, afirmaba que «estoy muy dolido en el orgullo. Trabajamos todos los días y en ese aspecto no hay nada que reprocharnos. Entiendo donde estoy y lo que hay en juego, pero entiendo que soy profesional y que tengo fortaleza y capacidad para darle la vuelta».