Cádiz - Celta: los amarillos acarician la permanencia (1-0)

El Cádiz tendrá que hacer un esfuerzo más para estar el año que viene en Primera División. El equipo cadista lo tiene más cerca que nunca, está acariciando con las dos manos la salvación y la permanencia en la máxima categoría, pero tendrá que sufrir un poco más. Los amarillos necesitarían una ecuación de muchos resultados para descender: tendrían que perder y que la mayoría de sus rivales ganasen, de ahí que el cuadro gaditano tenga al menos que puntuar para estar tranquilos.

Todo tras un partido enorme del conjunto cadista que mereció golear a un gris Celta. El conjunto gaditano tuvo ocasiones para estar tranquilos pero solo fue Rubén Sobrino quién logró marcar ante el conjunto vigués. En la primera parte, un penalti anulado por el VAR y un gol del Choco anulado por fuera de juego milimétrico también desde la sala VOR.

En la segunda parte el Cádiz no cambió el guión y siguió demostrando que quería ganar el partido. Una gran jugada de Escalante la remataba en la red Sobrino para llevar el delirio a la grada. Por momentos, el Cádiz estaba salvado matemáticamente pero los resultados finales le impidieron estarlo por lo que tendrá que certificarlo en el Martínez Valero.

Sergio: "Hemos hecho un partido muy completo"

Había una sensación de frustración en el cadismo porque el esfuerzo de ganar al Celta no había encontrado la recompensa de la permanencia matemática. Sensación que Sertio trató de echar a un lado para valorar una victoria más que importante de cara a afrontar la última jornada dependiendo de sí mismo, esa la verdadera clave de todo.

“Estoy muy contento por el partido que hemos hecho, de los más completos de la temporada. Hemos tenido diez o doce con sensación más de peligro, pero creo que hemos merecido ganar y creo que por más. Muy contento con el paso que hemos dado. Seguimos dependiendo de nosotros y eso es lo más importante”, apuntaba el técnico cadista.

A pesar del triunfo no se ha obtenido el premio máximo que era la permanencia matemática, pero el Cádiz queda para la última jornada en una situación muy favorable para lograrlo.

“Nos queda un partido y no queremos meternos en camisa de once varas. Creíamos que con la victoria podía llegar la salvación pero era todo demasiado sencillo para todo lo que nos estaba pasando. Primero por nosotros mismos con fases en las que no hemos estado bien, luego con todo lo demás. Lo único que quero transmitir es alegría".

El técnico cadista recuerda que ahora mismo el Cádiz se encuentra en una posición única. "Tras vencer al Celta y colocarnos en una situación privilegiada, por no salvarte podrías estar con la cabeza gacha. Debemos estar muy contentos, por la actuación del equipo y la afición, para hacer una buena semana con la que preparar el partido del Elche”.