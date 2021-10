Cádiz - Alavés: Frustración ofensiva (0-2)

Derrota injusta de un Cádiz que mereció como mínimo el empate ante el Deportivo Alavés y que dejó una sensación de frustración muy grande. Los amarillos estuvieron bien pero se fueron con otra derrota. A pesar de que el equipo amarillo ofreció un juego ofensivo en el que se volcó sobre la portería rival, sobre todo en la segunda mitad, no encontró el premio de los puntos, ni siquiera del gol. Una derrota que deja tocado a un equipo que sigue sin encontrar el rumbo y ve como un partido más los puntos vuelan en un choque que se torció desde el principio.

Un penalti fruto del horrible arbitraje de Alberola Rojas y otro no pitado, clarísimo, a Negredo marcaron una primera parte que empezó cuesta arriba.

Cervera dispuso un equipo con la vuelta de Negredo y Alberto Perea. El manchego por cierto fue el mejor con diferencia de los amarillos durante todo el partido. Vuelta al 4-4-2 de Cervera con un doble pivote en el centro del campo formado por Alarcón y Fali.

Con el marcador en contra, el equipo amarillo lo intentó de todas las maneras pero quedó demostrado una semana más que tiene una falta de calidad importante arriba y que hace muy poco daño a los contrarios. Cierto es que tuvo ocasiones para marcar, pero esa eficacia no encontró el premio que un jugador como Joselu o Raúl de Tomás, unos días antes, encuentran con media acción.

Una derrota que acrecenta la mala dinámica de un equipo que está lejano en sensaciones y nivel respecto al de la temporada pasada, aunque realmente es el mismo equipo más la aportación de Tomás Alarcón.

Álvaro Cervera: «Nos falta un poco de todo, no me gusta esta situación»

Una sensación de fustración grande que se reflejaba en la cara de un Álvaro Cervera que reconocía estar "muy preocupado". El técnico trataba de analizar un partido en el que su equipo mereció mucho más pero al final se llevó una derrota que acrecenta la mala dinámica del conjunto gaditano.

Cervera era claro tras el choque: "Esto es fútbol y gana el que marca más goles, hemos defendido siempre eso. No hemos hecho un mal partido, hoy hemos jugado mejor que contra el Espanyol donde tampoco hicimos un mal partido. Nuestros registros son de un equipo que no debe perder un partido pero lo hemos hecho por cosas que antes no pasaban y ahora pasan".

#CádizAlavés 0-2. Derrota cadista en un partido en el que mereció mucho más



??Sigue todas la reacciones en https://t.co/b5JfeObcFG y en la APP de COPE, emisora Cádiz pic.twitter.com/b7q8d1RLR4 — Deportes Cope Cádiz (@DeportesCopeCAD) October 23, 2021

El técnico recordaba que "cometemos errores que no debemos hacer. El partido no es malo pero el resultado es muy malo. Sobre el penalti no se porque no lo he visto bien pero algo hacemos mal cuando es Alarcón el que va a defender, cuando debería ir un central. Son errores que en Primera se pagan".

¿Por qué está así el Cádiz? "Al equipo le falta algo más, lo tengo clarísimo. No es que el equipo llegue como lo ha hecho hoy pero cuando se ha hecho como otros partidos y llegas, rematas, centras pero no son centros peligrosos, los remates no son limpios, claro que nos falta algo. Nos faltan cosas, nos falta un poco de todo, para haciendo un partido como el de hoy poder hacer daño. No todos los partidos van a ser así pero realmente no terminamos de crear peligro".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La situación es tal que el Cádiz podría entrar en descenso en esta jornada. "Ahora mismo me preocupa todo del equipo porque no me gusta estar en esta situación y no nos manejamos bien en esta situación".