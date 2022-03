Botubot: "El Cádiz tiene necesidad de quedarse en Primera y lo puede conseguir"

Siempre que Cádiz y Valencia crucen sus cambios debería ser parada obligatoria charlar con un hombre que ha vestido las dos camisetas y que ha realizado el camino desde la capital gaditana a la del Turia. Su traspasó al cuadro ché dejó un buen dinero en las arcas de un Cádiz que peleaba por asentarse en la máxima categoría. Allí hizo carrera y tuvo la oportunidad de jugar con la selección, pero su corazón siempre será gaditano.

Manolo Botubot analiza el Valencia - Cádiz en los micrófonos de COPE. "Siempre es un partido especial. Este encuentro supone muchos intereses encontrados y recuerdos por las dos partes y con distintas edades. Siempre es un problema a la hora de juzgar sentimentalmente un partido. Los sentimientos en muchas ocasiones no se pueden controlar. Para mi es un partido lleno de sentimientos con los dos equipos", explica.

Las cosas como son, Botubot hizo carrera en Valencia pero su corazón y DNI es gaditano. "Tengo mi amor a Cádiz, su afición, su gente, los grandes entrenadores y jugadores que ha tenido. Me acuerdo mucho de la gente que ha pasado por las categorías inferiores del Cádiz y les estoy muy agradecido. Por supuesto estoy muy agradecido con la afición pero no tanto con el Cádiz CF", explica el exjugador cadista.

Malestar con el Cádiz CF

Botubot desvela que su cariño por el cadismo y el respeto al Cádiz, no casa con su descontento con el club amarillo, algo que contrasta con el trato que ha recibido del Valencia. "No puedo olvidar tantos años de valencianista, ocho temporadas, más de 300 partidos allí. No puedo olvidar el cariño y el respeto que tengo allí y aquí no he recibido eso en la medida que yo considero. Pero no solo a mí, por el Cádiz CF han pasado muchos compañeros mios a los que no se les ha reconocido nada y me siento dolido por ellos. Yo lo que he conseguido ha sido gracias a mi esfuerzo, he trabajado siempre con mucha honradez y profesionalidad".

"He llamado a las puertas del Cádiz para ofrecerme gratuitamente y no he obtenido una respuesta, ni eso siquiera. Yo no estoy contento con el Cádiz CF, sin embargo eso no me pasa en Valencia. No puedo obviar lo que me han dado otros como el Valencia. Repito, la afición del Cádiz me ha querido siempre y les estoy agradecido, con el club no", explica Botubot.

Sobre el Valencia - Cádiz, reconoce que "me sentiré dolido por el que pierda, lo que si veo al Cádiz CF muy bien. Le ha venido de perlas el cambio de entrenador porque los jugadores ya no creían en Álvaro Cervera. El equipo necesitaba un cambio y cuando estás mucho tiempo en un sitio eso va en contra tuya y que Cervera tenía que haberse marchado la pasada temporada".

Botubot es optimista con la permanencia. "Sí, lo soy porque el equipo tiene una actitud distinta y creo que puede conseguirlo".

"Siempre he creido más en la necesidad del ser humano que en las virtudes. Un equipo con necesidad es capaz de ganar a cualquiera y el Cádiz tiene necesidad de ganar y lo puede hacer ante los rivales que tiene por delante".

