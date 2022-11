Álex en COPE: "Quiero hacer historia en el Cádiz CF"

Es sin duda uno de los jugadores más en forma del Cádiz. Álex Fernández lleva dos goles, el último ante el Atlético de Madrid, y se encuentra en un momento dulce. El jugador ha estado en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

«Me siento muy feliz con el cariño que tengo de la gente. Veo muchas camisetas con el ocho y mi nombre, y eso al final es el reflejo de que hago las cosas bien. Lo que quiero es seguir disfrutando del aficionado y él de mi, que haya una relación recíproca». «Entiendo la responsabilidad que tengo llevando la camiseta del Cádiz y acepto todos los halagos con mucha humildad. Esa es la mejor manera de recibir el cariño de la gente».

«Las primeras jornadas fueron difíciles. Tuvimos lesiones de gente importante pero el equipo reaccionó con el juego y resultados. Lo de Vallecas fue un accidente pero hemos demostrado ante el Atlético que podamos hacer grandes partidos y se lo hemos mostrado a la afición. Podemos jugar ante los más grandes y ganarles, es una realidad Lo hemos hablado dentro del vestuario. Nos hacemos eco de todo lo que se habla en Cádiz, todo está muy conectado y hemos comentado que al final la base del equipo es la que logró el ascenso a Segunda. Si algo nos hemos ganado ha sido el respeto de la afición. Nos picó un poco lo que se hablado de la falta de fichajes y tal y queremos demostrar que con los compañeros que han venido somos perfectamente capaces de conseguir el objetivo».

Valorar la situación del Cádiz y los fichajes

«Creo que deberíamos valorar más donde está el Cádiz. Es nuestra tercera temporada consecutiva en Primera División. Lo normal es estar abajo y pelear como lo estamos haciendo. Está claro que vamos a sufrir pero estamos viviendo una época dorada en el Cádiz y creo que el momento tiene que ser el de apoyar y animar al equipo».

«Somos un club humilde. Evidentemente todos queremos más pero hay que ser realistas. Este equipo está creciendo poco a poco y desde la humildad y el gen de club trabajador que tenemos hay que seguir creciendo sin olvidar que vamos a sufrir porque mantenerse en Primera es muy complicado».

«Son buenos fichajes los que han venido. Somos un club peculiar, muy bueno pero también muy familiar y todos los que vienen tienen que ordenar su vida, adaptarse para poder dar su mejor versión»

«Estoy preparado para cualquier situación. Me gusta la responsabilidad y ser un líder, por eso renové y el club me renovó. Mi idea siempre es jugar donde me diga el entrenador, él me ha dicho que me ve mucho de 8 pero yo estoy encantando de jugar donde sea. Con Sergio he alternado en el centro del campo y también en la media punta. Siempre hablo con él y me lo dice, en cada situación hay que hacer un trabajo diferente».

Ser un líder

«No hay mejor manera que demostrar el liderazgo que en el terreno de juego. Ahora mismo estoy en un gran momento personal y eso se nota en el campo. Todo lo que me acompaña es bueno y eso hace que saque mi mejor versión».

«Mi punto fuerte es la llegada desde atrás. Espino me conoce perfectamente y sabía que llegar en esa zona», reconoce sobre el tanto ante el Atlético. Todo en un tramo final de partido en el que «nos dio el bajón el 2-1. Noté al equipo un poco fatigado y cansado. Ese gol llegó pronto y luego con el empate sabes que puede pasar cualquier cosa pero el equipo estuvo muy valiente y decidido. El equipo pecó de valentía pero nos la jugamos y salió bien».

«Tenemos un espíritu ganador importante. Estamos defendiendo a muerte la camiseta del equipo y ahora mismo lo que queremos es salir del descenso y respirar. Ese uno de los objetivos antes del parón, acabar con buenas sensaciones».

«Ahora tenemos que refrendar en Getafe todo lo bueno que dimos ante el Atlético de Madrid. De nada vale lo que hemos hecho si pasa lo mismo de Vallecas. Hay que dar la cara y sacar un buen resultado ante un equipo muy bueno».

"Se dijeron barbaridades de mi renovación"

«Se dijeron barbaridades sobre mi, A pesar de los mil rumores que salieron, muchas de ellas mentiras, yo siempre estuve en contacto con el Cádi. Me dolieron muchas cosas que me dijeron. Me abuchearon e insultaron incluso. Yo entiendo la crítica pero siempre con respeto, pero me dolió que tras muchos años defendiendo en el Cádiz se me criticara de esa forma. Siempre quise quedarme aquí».

«Mi objetivo es seguir creciendo con el Cádiz en Primera División. Quiero mejorar mis números, pasar a la historia de este club y ser un futbolista importante. Me encantaría retirarme dejando mi firma en la historia de este club», concluye el futbolista madrileño.