VÍDEO. Carnaval de Cádiz: el análisis del fallo del jurado

Está claro que nunca llueve a gusto de todos y que la decisión de un jurado no deja de ser el gusto de los que están opinando y votando dentro de ese elenco que, por otra parte, se entiende más que capacitado para enjuiciar y valorar una agrupación de Carnaval.

Históricamente el fallo del jurado siempre ha traido cola en el Carnaval de Cádiz. Ya sea en la fase que sea, siempre hay una serie de agrupaciones, los cajonazos, que tran polémica y sobre todo mucho debate entre los medios de comunicación y los aficionados.

No ha sid para menos en esta edición del Carnaval 2022 con el jurado presidido por Ana Barceló. Un jurado que ha sido protagonista durante el concurso por diversas razones y que en la última semifinal lo fue por su controvertida decisión de meter a unas agrupaciones y dejar fuera a otras.

Las grandes sorpresas del jurado fueron la comparsa femenina 'We can do carnaval' y la ausencia de Antonio El BIzcocho con su chirigota 'Gente con chispa'. Estas dos han sido las decisiones que más debate han generado entre los aficionados. Asimismo, no se puede obviar las puntuaciones en las que hay agrupaciones que se han quedado lejos de la final, caso del propio Bizcocho, mientras que otras han estado más cerca.

Un definitiva una multitud de opiniones que hemos intentado materializar en la Cadena COPE. Los periodistas Rafa Burgal, Diario de Cádiz, y José Juan Ramos de esta casa, han analizado al detalle el controvertido fallo del jurado del Carnaval de Cádiz 2022.