Una letra diferente a las madres, la sensibilidad de Tino Tovar

«O me recoges toda la ropa o se la doy a los vecinos. Para comer hay comida. De los nervios me tienes mala. Tu te has creído que soy el banco de España. Cualquier día cojo un seguío». Un pasodoble a «la real academia de la lengua de las madres».

Es la emotiva letra de pasodoble de la comparsa 'Caminito del Falla'. Su autor, un grande de esta fiesta, Tino Tovar. El comparsista de la sensibilidad y las emociones, capaz de levantar el vello con coplas como la que cantó su grupo en la segunda fase de este concurso de 2023.

Un buen pase de cuartos de final de la comparsa de Tino que demostró su capacidad para pelear por todo en este concurso. Se ha cantado mucho a las madres, pero nunca de la manera en la que se expresó Tino Tovar en el COAC 2023.