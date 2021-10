El festivo del Carnaval de Cádiz será en su fecha original, el 1 de marzo

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz ha echado atrás la propuesta del equipo de gobierno liderado por el alcalde, José María González 'Kichi', del festivo local por el Carnaval. Finalmente, éste será en la fecha original, cuando realmente se celebra el Carnaval, en la época de febrero y marzo, y no en la fecha decidida por el consistorio para el 2022, que será en junio.

Así las cosas, el festivo del Carnaval se quedará en su fecha tradicional y que ya estaba fijado de antemano: el martes 1 de marzo será el día no laboral en Cádiz capital, y se unirá al lunes 28 de febrero, el Lunes de coros 'oficioso' que será el Día de Andalucía.

El Carnaval oficial, en junio, no tendrá festivos

Un fracaso del equipo de Gobierno, que no ha encontrado ningún apoyo en la oposición. Han votado en contra Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Domingo Villero. Por tanto, esa semana del Carnaval oficial, del 3 al 12 de junio, no contará con ningún festivo más que el de los fines de semana.

Según el portavoz del PP, Juan José Ortiz, «nosotros no vamos a votar un cambio que perjudica a la ciudad y que no se justifica por la pandemia». En este sentido, han añadido que «pensar que en febrero o marzo los índices de contagio van a ser mayores que en junio es una simple cábala que no se mantiene. Por la misma razón podríamos cambiar todo el calendario festivo de la ciudad retrasando todo tres meses sin saber cuándo estarán las condiciones sociosanitarias mejor».