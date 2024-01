Martínez Ares en COPE: "No me muero por ganar pero falta más locura en las comparsas"

'La oveja negra' es la nueva propuesta de Antonio Martínez Ares. La comparsa se presenta en el Falla y momentos del estreno la Cadena COPE ha estado con el autor gaditano. "No me muero por volver a ganar, lo primero es que la propuesta que traigamos guste y tengamos un concurso variado y en el que la gente se exprese con claridad y libertad. Me coge ya muy mayor lo de los premios".

El comparsista explica que "Traigo una comparsa muy gaditana pero ya depende del perfil del oyente y del aficionado. Seguimos navegando en aguas del clasicismo del pasodoble y el resto no deja de ser una aventura y si hay química funcionará bien", explica.

"Estamos huérfanos de muchos autores en la modalidad. Jesús Bienvenido, Juan Carlos Aragón por supuesto, Tino Tovar, Kike Remolino...etc, pero no creo que lo de ahora sean todos contra Ares".

"Clasicismo hay en la modalidad, otra cosa es lo que yo piense pero creo que falta algo más de locura", explica el autor gaditano.