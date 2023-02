Luis Rivero: "Hace ahora 20 años de 'Guadalupe' pero no me planteo una comparsa"

Luis Rivero ha estado repasando la actualidad del Carnaval de Cádiz en el micrófono de COPE. Autor de su coro 'La voz' y coautor en la compasra 'Ahora o nunca', que ha estado en cuartos de final.

"Me ha parecido una idea preciosa. Me sumé al barco porque estos últimos años no ha salido la comparsa de Alcalá en la que yo colabora con la autoría y por eso he aparecido con esta. Hay que intentar siempre buscar algo original que no es sencillo. En una agrupación la idea es un porcentaje altísimo en acorde al éxito o el acorde que pueda tener. Todo va enmarcado en una idea que creo que puede ser interesante".

Y desde Santoña llegaron los dos cuplés de este COAC Enorme tanda de la chirigota 'Fariña de mis ojos' en el que mandan un dardo de última hora a Manuel Vizcaíno y se acuerdan de una letra a VOX Rubén LópezCádiz 11 feb 2023 - 01:27

Rivero se ha centrado en mayor parte en el coro pero sin dejar de colaborar con otros grupos. "Este año hace ya 20 de 'Guadalupe' y mucha gente me pide una comparsa. No es algo que me planteo porque estoy muy contento con el coro. Me siento realizado como autor y ahora mismo no me planteo una comparsa".

Sus preferencias en comparsas

El autor se ha mojado sobre las comparsas del concursos. "Como suena 'Los esclavos' es una maravilla y la música de pasodoble de Jona y 'Cádiz de mi alma'. Me encanta la frescura de la comparsa de la cantera y el concepto de agrupación de Martínez Ares. El otro día Tino hizo un pase espectacular y me encanta también la comparsa de Germán".

